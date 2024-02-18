عاجل.. كم يومًا تبقى على صرف راتب شهر فبراير؟

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من المنتظر أن يتم إيداع رواتب الموظفين العاملين بالقطاع الحكومي لهذا لشهر يوم الثلاثاء 27 من فبراير، بحسب جدول صرف الرواتب لوزارة المالية.
حالات تبكير أو تأجيل صرف الرواتبوتقول وزارة المالية، إنه إذا وافق يوم 27 من الشهر الميلادي يوم الجمعة يكون يوم الصرف يوم الخميس الذي قبله، وفي حال وافق يوم 27 من الشهر الميلادي يوم السبت يكون يوم الصرف يوم الأحد الذي بعده.
توحيد مواعيد صرف الرواتب لكافة العاملين في الدولة
توحيد مواعيد صرف الرواتبيأتي ذلك على ضوء توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الصادرة في يناير 2028، بتوحيد مواعيد صرف الرواتب لكافة العاملين في الدولة لتكون في اليوم السابع والعشرين من كل شهر وفقًا للتقويم الميلادي.
في حين تم توحيد مواعيد فواتير الخدمات لتكون خلال الأسبوع التالي لصرف الرواتب.
مواعيد صرف الرواتب لعام 2024
وفيما يلي مواعيد صرف الرواتب لعام 2024: