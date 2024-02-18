عاجل.. كم يومًا تبقى على صرف راتب شهر فبراير؟

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من المنتظر أن يتم إيداع رواتب الموظفين العاملين بالقطاع الحكومي لهذا لشهر يوم الثلاثاء 27 من فبراير، بحسب جدول صرف الرواتب لوزارة المالية.





حالات تبكير أو تأجيل صرف الرواتب



توحيد مواعيد صرف الرواتب



مواعيد صرف الرواتب لعام 2024



راتب يناير



راتب فبراير



راتب مارس



راتب أبريل



راتب مايو



راتب يونيو



راتب يوليو



راتب أغسطس



راتب سبتمبر



راتب أكتوبر



راتب نوفمبر



راتب ديسمبر



وتقول وزارة المالية، إنه إذا وافق يوم 27 من الشهر الميلادي يوم الجمعة يكون يوم الصرف يوم الخميس الذي قبله، وفي حال وافق يوم 27 من الشهر الميلادي يوم السبت يكون يوم الصرف يوم الأحد الذي بعده.توحيد مواعيد صرف الرواتب لكافة العاملين في الدولةيأتي ذلك على ضوء توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الصادرة في يناير 2028، بتوحيد مواعيد صرف الرواتب لكافة العاملين في الدولة لتكون في اليوم السابع والعشرين من كل شهر وفقًا للتقويم الميلادي.في حين تم توحيد مواعيد فواتير الخدمات لتكون خلال الأسبوع التالي لصرف الرواتب.وفيما يلي مواعيد صرف الرواتب لعام 2024:الأحد 28/01/2024الثلاثاء 27/02/2024الأربعاء 27/03/2024الأحد 28/04/2024الإثنين 27/05/2024الخميس 27/06/2024الأحد 28/07/2024الثلاثاء 27/08/2024الخميس 26/09/2024الأحد 27/10/2024الأربعاء 27/11/2024الخميس 26/12/2024