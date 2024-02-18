الأحد، 08 شعبان 1445 ، 18 فبراير 2024

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عاجل.. كم يومًا تبقى على صرف راتب شهر فبراير؟

الراتب - ريال 0 عملة
الرواتب تصرف الثلاثاء 27 فبراير
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من المنتظر أن يتم إيداع رواتب الموظفين العاملين بالقطاع الحكومي لهذا لشهر يوم الثلاثاء 27 من فبراير، بحسب جدول صرف الرواتب لوزارة المالية. اضافة اعلان

حالات تبكير أو تأجيل صرف الرواتب

وتقول وزارة المالية، إنه إذا وافق يوم 27 من الشهر الميلادي يوم الجمعة يكون يوم الصرف يوم الخميس الذي قبله، وفي حال وافق يوم 27 من الشهر الميلادي يوم السبت يكون يوم الصرف يوم الأحد الذي بعده.
توحيد مواعيد صرف الرواتب لكافة العاملين في الدولة

توحيد مواعيد صرف الرواتب

يأتي ذلك على ضوء توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الصادرة في يناير 2028، بتوحيد مواعيد صرف الرواتب لكافة العاملين في الدولة لتكون في اليوم السابع والعشرين من كل شهر وفقًا للتقويم الميلادي.
في حين تم توحيد مواعيد فواتير الخدمات لتكون خلال الأسبوع التالي لصرف الرواتب.

مواعيد صرف الرواتب لعام 2024


وفيما يلي مواعيد صرف الرواتب لعام 2024:

راتب يناير

الأحد          28/01/2024

راتب فبراير

الثلاثاء       27/02/2024

راتب مارس

الأربعاء      27/03/2024

راتب أبريل

الأحد          28/04/2024

راتب مايو

الإثنين         27/05/2024

راتب يونيو

الخميس  27/06/2024

راتب يوليو 

الأحد       28/07/2024

راتب أغسطس

الثلاثاء  27/08/2024

راتب سبتمبر

الخميس    26/09/2024

راتب أكتوبر

الأحد    27/10/2024

راتب نوفمبر

الأربعاء    27/11/2024

راتب ديسمبر

الخميس     26/12/2024

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