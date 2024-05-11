السبت، 03 ذو القعدة 1445 ، 11 مايو 2024

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للآباء والأمهات.. انطلاق اختبارات "نافس" لطلاب الابتدائية والمتوسطة غداً

اختبارات نافس
اختبارات نافس
أ أ
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تنطلق غداً الأحد، اختبارات "نافس" لطلاب الابتدائية والمتوسطة في جميع مناطق المملكة.
وأوضحت مدير الاختبارات المؤسسية بهيئة تقويم التعليم د. ميساء الأحمدي، أنه يمكن لأولياء الأمور، من خلال نتائج اختبارات "نافس" معرفة مستوى المدارس عبر منصة "تميز".اضافة اعلان

الاستعداد لاختبارات نافس

من جهتها، أعلنت الإدارة العامة لتعليم في منطقة الرياض استعداداتِها لإجراء الاختبارات الوطنية "نافس"، والتي تجريها هيئة تقويم التعليم والتدريب بدءًا من يوم غدٍ الأحد وتستمرّ إلى 27 من شهر مايو الجاري، لطلاب الصفوف: الثالث الابتدائي، والسادس الابتدائي، والثالث المتوسط، في مجالات القراءة والرياضيات والعلوم.
وأشاد مدير عام التعليم بمنطقة الرياض الأستاذ الدكتور نايف بن عابد الزارع، بالجهود المبذلولة من إدارت المدارس والمعلمين والمعلمات في هذا الشأن، والتكامل بين المدرسة والمنزل، منوها أن اختبارات "نافس" تهدف لتعرف على مستوى التحصيل التعليمي لطلبة المدارس، وتحفيز التميز والتنافس الإيجابي بين المدارس ومكاتب وإدارات التعليم، وتعريف أولياء الأمور بمستوى التحصيل التعليمي لمدارس أبنائهم، وقياس مؤشرات الاختبارات الوطنية في برنامج تنمية القدرات البشرية، ودعم تحقيق مستهدفاتها.

حملات إعلامية وتوعوية

من جانبه، قال المتحدث الرسمي لتعليم الرياض،  عبد السلام بن إبراهيم الثميري، أن  الإدارة شرعت بإطلاق حملة إعلامية توعوية  مصاحبة للاستعداد لاختبارات "نافس" تهدف إلى نشر الوعْي بهذه الاختبارات وكيفية أدائها، مع التعريف بأثرها الإيجابي على الطالب والمدرسة والمنظومة التعليمية.
وأشار الثميري أن الحملة الإعلامية والتوعوية شارك فيها عدد من المختصين في مجال الاختبارات والتقويم، حيث تنوعت بين اللقاءات الإرشادية وعدد من البوسترات والجرافيك التعريفية  والموشن جرافيك التي نشرت في منصات الإعلامية الخاصة بالإدارة.


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