عاجل.. براتب 11.250 ريالاً.. وظائف شاغرة بالخدمات الطبية للقوات المسلحة بـ8 مدن

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أعلنت الخدمات الطبية للقوات المسلحة، عن توفر عدد (101) وظيفة شاغرة لحملة الدبلوم فأعلى للرجال والنساء.

وتشمل الوظائف "88 وظيفة لا تتطلب خبرة" للعمل في كل من (الرياض، جدة، المدينة المنورة، الطائف، خميس مشيط، تبوك، الخرج، الشرقية) على النحو التالي:





وظائف شاغرة بالخدمات الطبية للقوات المسلحة



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