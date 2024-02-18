الأحد، 08 شعبان 1445 ، 18 فبراير 2024

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عاجل.. براتب 11.250 ريالاً.. وظائف شاغرة بالخدمات الطبية للقوات المسلحة بـ8 مدن

الخدمات الطبية القوات المسلحة
الخدمات الطبية للقوات المسلحة
أ أ
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أعلنت الخدمات الطبية للقوات المسلحة، عن توفر عدد (101) وظيفة شاغرة لحملة الدبلوم فأعلى للرجال والنساء.

وتشمل الوظائف "88 وظيفة لا تتطلب خبرة" للعمل في كل من (الرياض، جدة، المدينة المنورة، الطائف، خميس مشيط، تبوك، الخرج، الشرقية) على النحو التالي:اضافة اعلان

وظائف شاغرة بالخدمات الطبية للقوات المسلحة

المجالات الوظيفية:
1 - وظائف فنية.
2 - وظائف طبية.
3 - وظائف صحية.
4 - وظائف إدارية.
5 - وظائف تعليمية.
6 - وظائف تمريض.
7 - وظائف أخرى.

المؤهلات المطلوبة

- الدبلوم
- البكالوريوس فأعلى

مناطق التوظيف

- جدة
- تبوك
- الخرج
- الشرقية
- الطائف
 - الرياض
- خميس مشيط
- المدينة المنورة

متوسط الرواتب

- يتراوح متوسط الرواتب الشهرية من (7,500) إلى (11,250) ريال حسب الوظيفة الشاغرة والمؤهل والخبرة.

الشروط العامة

- أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
- إجادة استخدام الحاسب الآلي وتطبيقاته.
- توفر المهارات والمتطلبات المحددة لكل وظيفة.

طريقة التقديم

التقديم متاح حاليًا من خلال هذا الرابط (اضغط هنا).

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