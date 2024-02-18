تحذير عاجل من أمطار ورياح مثيرة للأتربة على مكة والرياض و3 مناطق لـ7 مساءً

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أصدر
المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، تنبيهًا من فرص تساقط أمطار مع هبوب رياح
قوية مثيرة للأتربة على عدد من مناطق المملكة.
أمطار ورياح
قوية متوقعة على هذه المناطقوأوضح
على حسابه في منصة “إكس”، أن الحالة المتوقعة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية
المثيرة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، على هذه المناطق:
1 - منطقة مكة المكرمة، وتشمل "جدو والليث والقنفذة والشعيبة ".
2 - منطقة نجران، وتشمل "شرورة وبدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ويدمة".
3 - منطقة جازان، وتشمل “فرسان وأحد المسارحة والطوال وصامطة”.
4 – منطقة الرياض، وتشمل "الدلم والخرج وحوطة بني تميم والأفلاج والسليل ووادي الدواسر".
5 - المنطقة الشرقية، وتشمل "الجبيل والخبر والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة والأحساء والعديد وبقيق".