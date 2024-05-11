"الحج والعمرة" تحذر من هذه الرسائل وتدعو للإبلاغ الفوري عن الحملات الوهمية

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أصدرت وزارة الحج والعمرة تنبيهاً مهما شددت فيه على ضرورة تجنّب الرسائل المجهولة، والإعلانات الوهمية للتسجيل للحج.



الإبلاغ عن حملات الحج الوهمية:



هذه الأيّام فرصة مناسبة لمن أراد أخذ عمرة



تطبيق "نسك" أكثر تطبيقات السفر تحميلاً



تطبيق "نسك" يخدم ضيوف الرحمن



تنظيم وتخطيط جميع تفاصيل زيارة الحرمين الشريفين



وقالت الوزارة في منشور على حسابه الرسمي عبر منصة "إكس"، إنه يجب الحرص على التعامل عبر المسار الإلكتروني، من أجل ضمان التعاملات الموثوقة.ودعت وزارة الحج، إلى الإبلاغ عن حملات الحج الوهمية على الرقم (911) في مناطق: الرياض، ومكة المكرّمة، والمنطقة الشرقية، أو الرقم (999) في بقية مناطق المملكة.وفي وقت سابق، قال وزير الحج والعمرة، توفيق الربيعة: إن هذه الأيّام فرصة مناسبة لمن أراد أداء مناسك العمرة.وأوضح، أن القيام بمناسك العمرة مناسبة خلال الـ 10 أيام القادمة قبل موسم الحجّ.يأتي هذا في وقت تصدر فيه تطبيق "نسك" قائمة التطبيقات الأكثر تحميلاً في قطاع السفر، بالمقارنة مع العديد من تطبيقات المؤسسات والشركات المحلية والدولية المتخصصة, وذلك بحسب تقرير صادر عن هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية.ويعود هذا الإنجاز للدعم غير المحدود الذي توليه القيادة الرشيدة في خدمة قاصدي الحرمين الشريفين، بتمكين من رؤية 2030، وإحداث نقلات نوعية من خلال مواكبة جهود التحول الرقمي وتعزيز استخدام التقنية في المملكة.ويخدم تطبيق "نسك" ضيوف الرحمن من أكثر من 100 دولة حول العالم، حيث يعمل التطبيق بـ 10 لغات مختلفة، فضلًا عن تقديم أكثر 120 خدمة تسهّل قدوم وتجربة ضيوف الرحمن. علمًا بأن تطبيق "نسك" يعمل بالارتباط مع 25 جهة حكومية، بالإضافة إلى 10 جهات متعاونة من قطاع الأعمال.ويجسد حصول تطبيق "نسك" على صدارة الترتيب في تطبيقات السفر الأكثر تحميلاً في المملكة، الجهود المبذولة في رفع جودة وكفاءة الخدمات لقاصدي الحرمين الشريفين، لتمكينهم من أداء نسكهم بكل يُسر وسهولة، من خلال الاهتمام بتطوير التجربة الرقمية، لتصبح جزءًا من الرحلة الإيمانية.وبيّنت وزارة الحج والعمرة أن تطبيق "نسك" يمكّن مستخدميه من تنظيم وتخطيط جميع تفاصيل زيارتهم للحرمين الشريفين بسهولة، والاستفادة من عدد متزايد من الخدمات التي يقدمها، ومن ضمنها تصاريح أداء العمرة وزيارة الروضة الشريفة، وحجز الفنادق ورحلات الطيران وغير ذلك من الخدمات المتنوعة.