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10 أخبار لاتفوتك هذا الصباح.. تعليق الدراسة في الباحة واختفاء البنوك وكوارث أخلاقية للأطفال

أهم 10
أهم 10
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تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، على مدار الساعات الماضية من اليوم الثلاثاء، والتي جاء أبرزها كالتالي:اضافة اعلان

استمرار تعليق الدراسة في الباحة لليوم الثاني بسبب تحذيرات الأرصاد
أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة, عن استمرار تعليق الدراسة الحضورية، اليوم الثلاثاء، لليوم الثاني على التوالي، في محافظات المندق وبني حسن وبلجرشي ووسط الباحة.

القويز يعلن عن مفاجأة: البنوك في طريقها للاختفاء لهذا السبب (فيديو)
قال الدكتور عبدالله القويز، الأمين العام المساعد السابق للشئون الاقتصادية في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، إن البنوك التقليدية في طريقها للاختفاء بسبب ازدهار نشاط العملات الرقمية. 

استشاري يكشف عن كوارث أخلاقية للأطفال بسبب استخدام الجوال (فيديو)
حذر الدكتور نادر الرحيلي، استشاري وأستاذ الطب النفسي للأطفال والمراهقين، من مخاطر استخدام الجوال والإلكترونيات، مؤكدًا أن خطر ذلك كبير جدًا حتى لمن هم بعمر 12 أو 13 عامًا.

توقعات "الأرصاد": أمطار ورياح نشطة وضباب على مكة والشرقية و6 مناطق
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بمشيئة الله تعالى، أن تتهيأ الفرصة لتكوُن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة.

محامي: إقرار وتوقيع المريض على إجراء العملية لا يعفي الطبيب من المسؤولية
كشف محامي، أن إقرار وتوقيع المريض بإجراء عملية جراحية لا يعفي الطبيب من تحمل المسؤولية، وتتم معاقبته على الخطأ وتعويض المريض في حال تضرره وفق تقدير اللجنة الطبية الشرعية.

الغازات عند الطفل الرضيع.. الأعراض والأسباب وطرق العلاج

قد تكون غازات البطن لدى الأطفال الرضع من أسباب بكائهم الخفية، وعادة ما يتم التحكم فيه عن طريق التجشؤ أو إطلاق الريح.

تتخطى مليون طلب مُسبق للشراء.. هواتف من أوبو تتمتع بقدرات فائقة
أعلنت شركة Oppo أوبو الصينية أن مبيعات هاتفي Find X7 Ultra و Find X7 قد تخطت مليون طلب مُسبق للشراء في أيام قليلة.

"الخثلان" يوضح حكم قراءة الفاتحة 7 مرات في الماء وشربه بنية الشفاء (فيديو)
كشف أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، حكم قراءة الفاتحة 7 مرات في الماء وشربه بنية الشفاء.

الصحة العالمية: زلزال تركيا 2023 أحد أكبر الكوارث بالآونة الأخيرة
قالت منظمة الصحة العالمية، إن الزلازل التي ضربت تركيا وسوريا في 6 من فبراير 2023 كانت إحدى أكبر الكوارث الطبيعية بالمنطقة في الآونة الأخيرة.

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