لخدمة ضيوف الرحمن.. افتتاح 51 كيلو مترًا من طريق جدة مكة المباشر بـ 4 مسارات

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أعلن متحدث الهيئة العامة للطرق عبد العزيز العتيبي، عن افتتاح 51 كيلو مترًا من طريق جدة مكة المباشر بـ 4 مسارات لخدمة ضيوف الرحمن.





افتتاح 51 كيلو متر من طريق جدة مكة المباشر



تنفيذ الطريق بـ4 مسارات



الطريق يختصر المسافة بين المدينتين لنصف ساعة



وأوضح في تصريحات لـ "الإخبارية"، أنه تم افتتاح الحركة المرورية للمراحل الثلاثة الاولى من طريق مكة جدة المباشر بطول 51 كيلو متر ابتداءً من تقاطع طريق المطار مع طريق الحرمين وصولًا إلى طريق حدّا - الجموم.وبين أن تم تدشين 20 مشروعًا حيويًا بالطرق في منطقة مكة المكرمة يزيد أطولها عن 350 كيلو متر، وتتجاوز تكلفتها مليار وأربعمائة ألف ريال.وأكد أن هذه الخدمة تسهم في خدمة ضيوف الرحمن مع أهالي وزوار منطقة مكة المكرمة، مع تواصل الأعمال في المرحلة الرابعة والأخيرة من الطريق بطول 20 كيلو متر.وأشار إلى أنه تم تنفيذ الطريق بـ4 مسارات في كل اتجاه مع جزيرة وسطية بعرض 16 متراً، وتم تقسيم تنفيذ الطريق إلى 4 مراحل.وكانت الهيئة العامة للطرق، أكدت البدء بأعمال المرحلة الأخيرة من مشروع طريق مكة - جدة المباشر، الذي يبلغ طوله 20 كيلومتراً، ويختصر المشروع المسافة بين المدينتين لنحو نصف ساعة، وتصل السرعة المسموحة بالطريق إلى 140 كيلومتراً.ويعد مشروع طريق جدة - مكة المكرمة المباشر من المشاريع الإستراتيجية والحيوية لخدمة المعتمرين والحجاج، ويحقق الربط المباشر بين مطار الملك عبدالعزيز بجدة والطريق الدائري الرابع بمكة المكرمة، ويختصر وقت الوصول إلى 30 دقيقة.ويخفف الازدحام المروري على طريق الحرمين وطريق جدة - مكة المكرمة، ويحسن الحركة داخل جدة، إذ تبلغ السعة المرورية للطريق في كل اتجاه 1,000 مركبة في الساعة، ويخدم محطة توزيع جدة الشمالية.ويسهم المشروع في استيعاب الزيادة التي تستهدفها رؤية المملكة 2030 في خدمة ضيوف الرحمن، وخدمة مناطق وأحياء سكنية جديدة شرق جدة وشمال مكة المكرّمة، واختصار معدل زمن الرحلة بين شمال جدة ومكة المكرّمة، وربط مطار الملك عبدالعزيز بمكة المكرّمة، وهو ما يؤكّد حجم التكامل بين مختلف قطاعات منظومة النقل والخدمات اللوجستية.