الثلاثاء، 25 رجب 1445 ، 06 فبراير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. توقعات الأرصاد: رياح شديدة وأمطار وشبورة وصواعق على 5 مناطق تستمر لساعات

حالة الطقس اليوم
حالة الطقس في المملكة
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أصدر المركز الوطني للأرصاد سلسلة من التنبيهات والأرصاد على خمس مناطق، حيث توقع حالة من التقلبات الجوية تستمر حتى مساء يوم غدٍ الخميس، بمشيئة الله.اضافة اعلان

أمطار وصواعق ورياحاً شديدة


وتفصيلا، توقع المركز، رياحاً نشطة وصواعق رعدية وهطول أمطار على الباحة تستمر حتى السادسة من مساء الغد.
كما توقع المركز، رياحا شديدة على مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك، وارتفاع الأمواج حتى السادسة من مساء يوم غدٍ الثلاثاء.

شبورة مائية تحجب الرؤية


أيضا توقع المركز الوطني للأرصاد، شبورة مائية تتسبب في تدني الرؤية الأفقية على الجوف، تستمر حتى الثامنة من صباح يوم غدٍ الثلاثاء، بمشيئة الله.

توقعات حالة الطقس


وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن تستمر درجات الحرارة في انخفاضها الملموس على معظم مناطق المملكة.

ويتوقع تكوّن الصقيع والضباب على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف وتبوك، في حين يتكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على مرتفعات جازان، عسير والباحة.







اقرأ أيضا

وزارة الداخلية تطلق ختم "معرض الدفاع العالمي2024" عبر جوازات مطار الملك خالد الدولي بالرياض

تحذير مهم من "أبشر".. "إذا جاءتك هذه المكالمة"

شاهد.. ضباب كثيف يحجب الأفق في الباحة

"سار" توقع عقدًا لشراء 10 قطارات ركاب حديثة لمضاعفة الطاقة التشغيلية لقطار الشرق إلى 3.8 ملاين مسافر سنويًا

إحباط تهريب وترويج كمية ضخمة من القات والحشيش بجازان والقصيم

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

امطار متوسطة - صورة ارشيفية 2:00 ص الإثنين، 05 فبراير 2024

عاجل.. توقعات الأرصاد: أمطار وصواعق ورياح نشطة على ثلاث مناطق تستمر لساعات

أمطار المملكة 2:42 ص الإثنين، 22 يناير 2024

توقعات الأرصاد: أمطار وضباب وصواعق رعدية على ثلاث مناطق

أمطار شرق مكة 6:59 م الأحد، 21 يناير 2024

شاهد.. أمطار غزيرة على أحياء شرق مكة

الطقس - الامطار - امطار سحب رعدية - ارشيفية 3:00 ص الخميس، 18 يناير 2024

عاجل.. حتى الـ 7 مساءً.. توقعات بهطول أمطار وسيول وصواعق رعدية على 3 مناطق

اقرأ أيضا

مساند
8:02 م الإثنين، 05 فبراير 2024

عاجل.. مساند: 4 عوامل تحدد قيمة وتكلفة التأمين على العمالة المنزلية

وزير الخارجية ونظيره البحريني
7:48 م الإثنين، 05 فبراير 2024

وزير الخارجية ونظيره البحريني يستعرضان أعمال مجلس التنسيق السعودي البحريني

2024-02-05_19-16-20
7:17 م الإثنين، 05 فبراير 2024

فيديو متداول .. 100 ريال لأسعار البصل بسوق عتيقة في الرياض

منتج صح الادخاري
7:00 م الإثنين، 05 فبراير 2024

عاجل.. هل منتج "صح" له تطبيق منفصل؟.. توضيح مهم من "الوطني لإدارة الدين"

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

موظف بنك - السعودية -- حساب المواطن
12:02 ص الثلاثاء، 06 فبراير 2024

عاجل.. كيف يتم حذف "مصدر دخل" لم يعد موجودا في حساب المواطن؟

حالة الطقس اليوم
11:00 م الإثنين، 05 فبراير 2024

عاجل.. توقعات الأرصاد: رياح شديدة وأمطار وشبورة وصواعق على 5 مناطق تستمر لساعات

ا
10:54 م الإثنين، 05 فبراير 2024

لوجه الله".. مواطن يخصص منتجات مزرعته "مجاناً" في تبوك

وزير الدفاع خالد بن سلمان بن عبدالعزيز
10:03 م الإثنين، 05 فبراير 2024

وزير الدفاع يستعرض مع نظيره الأمريكي هاتفيًا مجالات التعاون الدفاعي

أهم 10
10:02 م الإثنين، 05 فبراير 2024

عاجل.. أهم 10.. تحذير من رسائل احتيال والإعفاء من رسوم "قياس" لهذه الفئة

ولي العهد
9:34 م الإثنين، 05 فبراير 2024

ولي العهد يجتمع مع وزير الخارجية الأمريكي