عاجل.. توقعات الأرصاد: رياح شديدة وأمطار وشبورة وصواعق على 5 مناطق تستمر لساعات

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أصدر المركز الوطني للأرصاد سلسلة من التنبيهات والأرصاد على خمس مناطق، حيث توقع حالة من التقلبات الجوية تستمر حتى مساء يوم غدٍ الخميس، بمشيئة الله. اضافة اعلان





أمطار وصواعق ورياحاً شديدة



شبورة مائية تحجب الرؤية



توقعات حالة الطقس



وتفصيلا، توقع المركز، رياحاً نشطة وصواعق رعدية وهطول أمطار على الباحة تستمر حتى السادسة من مساء الغد.كما توقع المركز، رياحا شديدة على مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك، وارتفاع الأمواج حتى السادسة من مساء يوم غدٍ الثلاثاء.أيضا توقع المركز الوطني للأرصاد، شبورة مائية تتسبب في تدني الرؤية الأفقية على الجوف، تستمر حتى الثامنة من صباح يوم غدٍ الثلاثاء، بمشيئة الله.وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن تستمر درجات الحرارة في انخفاضها الملموس على معظم مناطق المملكة.ويتوقع تكوّن الصقيع والضباب على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف وتبوك، في حين يتكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على مرتفعات جازان، عسير والباحة.