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صحيفة تواصل الالكترونية

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أخبار السعودية.. حقيقة رفع راتب العاملين بالقطاع الخاص ووظائف تبدأ من 11 ألف ريال

أخبار السعودية
أخبار السعودية
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تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الثلاثاء، حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا، والتي جاء أبرزها كالتالي:

التأمينات تكشف حقيقة رفع راتب العاملين بالقطاع الخاص لـ 4 آلاف ريال
ردت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على ما أثير من أنباء حول رفع راتب العاملين بالقطاع الخاص لـ 4 آلاف ريال.

بشرى لهؤلاء.. يمكنكم التسجيل في اختبار الرخصة المهنية بهذه الخطوات
أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، أنه يمكن التسجيل في اختبار الرخصة المهنية لمن هم على وشك التخرج، وكذلك حديثي التخرج.

النيابة: السجن 5 سنوات للمتسترين وهذه شروط الإعفاء
جددت النيابة العامة التحذير من مخالفة نظام مكافحة التستر، مظهرة أن عقوبة المخالف تصل للسجن لمدة 5 أعوام، وغرامة قدرها 5 ملايين ريال.

الندوة العالمية للشباب الإسلامي: المملكة رائدة العمل الإنساني والخيري لشعوب العالم
أشادت الندوة العالمية للشباب الإسلامي بمكانة المملكة الريادية التي تحظى بها إقليميًا وعالميًا، لسعيها الدؤوب في تحقيق السلم المجتمعي والأمن العالمي ودورها البارز في دعم رسالة العمل الخيري والإنساني في مختلف بلدان العالم.

رواتب تبدأ من 11 ألف ريال.. الخطوط الحديدية تفتح باب التسجيل في برنامج رواد سار
أعلنت الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) عن فتح باب التسجيل في برنامج (رواد سار - الدفعة السادسة) المنتهي بالتوظيف.

تعرف على موعد صرف الضمان الاجتماعي والفئات المستحقة له
معاش الضمان الاجتماعي، هو عبارة عن صرف مبلغ مالي شهري للمستفيدين.

ارتفاع حجم الحيازات الزراعية الى 31 ألف حيازة
ارتفع حجم المنتجات الزراعية المدعومة من قبل برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة «ريف السعودية» خلال العام الحالي، وذلك ضمن مستهدفاته في تحقيق الأمن الغذائي.

خدمة اليوم.. 4 خطوات لطلب تأشيرة بديلة عن العمالة الوافدة التي تم خروجها نهائيًا
تقدم صحيفة "تواصل" لقرائها الكرام، اليوم الثلاثاء، خطوات لطلب تأشيرة بديلة عن العمالة الوافدة التي تم خروجها نهائيًا.

47 في مكة.. ارتفاع درجات الحرارة المسجلة اليوم في المملكة
أعلن المركز الوطني للأرصاد اليوم الثلاثاء، استمرار ارتفاع درجات الحرارة المسجلة على معظم أنحاء ومناطق المملكة.

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