رواتب تبدأ من 11 ألف ريال.. الخطوط الحديدية تفتح باب التسجيل في برنامج رواد سار

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أعلنت الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) عن فتح باب التسجيل في برنامج (رواد سار - الدفعة السادسة) المنتهي بالتوظيف.

ويعد البرنامج من أهم المبادرات التي تقدمها الشركة لتطوير نخبة من الكفاءات الوطنية حديثي التخرج وإعدادهم ليصبحوا قادة المستقبل والمساهمة في تحقيق أهداف قطاع السكك الحديدية ودعماً لرؤية المملكة (2030).





التخصصات المطلوبة:

الشروط:

- كافة التخصصات الإدارية- كافة التخصصات الهندسية



- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

- أن يكون حاصل على درجة البكالوريوس فأعلى في أي من التخصصات الإدارية أو الهندسية.

- حديث التخرج (من خريجي الأعوام 2022 أو 2023).

- أن لا يقل المعدل في المؤهل عن (2.75 من 4) أو (3.75 من 5) أو (80 من 100) أو ما يعادلهم.

- إجادة اللغة الإنجليزية.

- إجتياز الاختبارات المطلوبة من الشركة.

- تقديم درجة اختبار اللغة الإنجليزية (STEP أو TOFEL أو ILETS).





مدة البرنامج:

المزايا:



طريقة التقديم: