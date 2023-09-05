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رواتب تبدأ من 11 ألف ريال.. الخطوط الحديدية تفتح باب التسجيل في برنامج رواد سار

الخطوط الحديدية
الخطوط الحديدية
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أعلنت الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) عن فتح باب التسجيل في برنامج (رواد سار - الدفعة السادسة) المنتهي بالتوظيف.
ويعد البرنامج من أهم المبادرات التي تقدمها الشركة لتطوير نخبة من الكفاءات الوطنية حديثي التخرج وإعدادهم ليصبحوا قادة المستقبل والمساهمة في تحقيق أهداف قطاع السكك الحديدية ودعماً لرؤية المملكة (2030).

التخصصات المطلوبة:


- كافة التخصصات الإدارية
- كافة التخصصات الهندسية

الشروط:


- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
- أن يكون حاصل على درجة البكالوريوس فأعلى في أي من التخصصات الإدارية أو الهندسية.
- حديث التخرج (من خريجي الأعوام 2022 أو 2023).
- أن لا يقل المعدل في المؤهل عن (2.75 من 4) أو (3.75 من 5) أو (80 من 100) أو ما يعادلهم.
- إجادة اللغة الإنجليزية.
- إجتياز الاختبارات المطلوبة من الشركة.
- تقديم درجة اختبار اللغة الإنجليزية (STEP أو TOFEL أو ILETS).

مدة البرنامج:


يقام البرنامج لمدة سنة (12 شهراً) منها (6 أشهر) من التدريب أثناء العمل داخل قطاعات الشركة المختلفة و (6 أشهر) من التدريب أثناء العمل في القطاع المحدد على أساس التخصص.

المزايا:


- التدريب على رأس العمل في مختلف قطاعات الشركة وإعطاء المتدربين نظرة شاملة عن العناصر الأساسية المكونية لقطاع النقل السككي.
- برامج تدريبية وتطويرية بالتعاون مع شركات عالمية في مجال السكك الحديدية.
- تأمين طبي للموظف وزوجته وأطفاله ووالديه.
- راتب يبدأ من (11.000) ريال سعودي.

طريقة التقديم:


التقديم متاح حالياً عن طريق الرابط: "اضغط هنا"، ويستمر حتى الأحد 1445/3/8هـ (الموافق 2023/9/23م).

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