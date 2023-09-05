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تعرف على موعد صرف الضمان الاجتماعي والفئات المستحقة له

الضمان الاجتماعي المطور
راتب الضمان يتم صرفه مطلع كل شهر ميلادي
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معاش الضمان الاجتماعي، هو عبارة عن صرف مبلغ مالي شهري للمستفيدين.
ويهدف البرنامج الممول من أموال الزكاة لتحقيق أهداف الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأشد حاجة من الفقراء المستحقين للزكاة.
وتقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإيداع الراتب الشهري للمستحقين في الموعد المحدد لذلك.
وأوضحت الوزارة، أنه يتم صرف الراتب في اليوم الأول من كل شهر ميلادي، حيث يتم إيداعه في الحسابات البنكية، ويصرف عبر بطاقات "الفيزا" الخاصة بهم، وكذلك عبر ماكينات الصراف الآلي.


شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي 


-يجب أن تنطبق على المتقدم شروط الاستحقاق للمعاش الضماني.
-يجب أن يقوم المتقدم بإنشاء ملف شخصي له وإكمال البيانات اللازمة لذلك.
-اختيار برنامج دعم الضمان الاجتماعي، والتقديم عليه.


شروط استحقاق معاش الضمان الاجتماعي 


وتضع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مجموعة من الشروط لاستحقاق معاش الضمان الاجتماعي المطور على النحو التالي:
-أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
-كما يجب ألا يزيد دخل المتقدم عن الحد المانع للضمان.
-أن يكون من المقيمين بشكل دائم بالمملكة.
-أن يكون لدى المتقدم سجل مدني.
-ألا يكون ممتلكًا لأي أصول ذات قيمة عالية.
-يجب ألا يكون المتقدم مسجونًا.
-ألا يكون مقيمًا بأي دار علاجية أو إيوائية.


الفئات المستحقة الحصول على دعم البرنامج


-الأسر التي ليس لديها من يعولها.
-الأرامل والمطلقات اللاتي لديهن أبناء سعوديين الجنسية.
-المسنون وغير القادرين على العمل ممن وصلوا إلى سن الشيخوخة.
-الأسر الفقيرة ومحدودة الدخل.
–أسر المدمن والمسجون والغائب.
-الأيتام الذين توفى لهم الأم أو الأب.
-الأشخاص المصابون بالأمراض المزمنة وذوو الهمم.
-المرأة التي ليس لديها من يعولها بعد أن هجرها زوجها.

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