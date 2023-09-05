خدمة اليوم.. 4 خطوات لطلب تأشيرة بديلة عن العمالة الوافدة التي تم خروجها نهائيًا

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تقدم صحيفة "تواصل" لقرائها الكرام، اليوم الثلاثاء، خطوات لطلب تأشيرة بديلة عن العمالة الوافدة التي تم خروجها نهائيًا.

وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن هذه الخدمة تسمح للمنشآت بطلب تأشيرة بديلة عن العمالة الوافدة التي تم خروجها نهائياً خلال الستة أشهر الماضية.





الخطوات



شروط استخدام الخدمة



خدمة العملاء

