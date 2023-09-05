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خدمة اليوم.. 4 خطوات لطلب تأشيرة بديلة عن العمالة الوافدة التي تم خروجها نهائيًا

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تأشيرة بديلة عن العمالة الوافدة
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تقدم صحيفة "تواصل" لقرائها الكرام، اليوم الثلاثاء، خطوات لطلب تأشيرة بديلة عن العمالة الوافدة التي تم خروجها نهائيًا.
وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن هذه الخدمة تسمح للمنشآت بطلب تأشيرة بديلة عن العمالة الوافدة التي تم خروجها نهائياً خلال الستة أشهر الماضية.

الخطوات

1 - سجل الدخول إلى بوابة الخدمات الإلكترونية، وحدد المنشأة، واختر خدمة التأشيرات التعويضية.
2 - وافق على الإقرار.
3 - أدخل البيانات المطلوبة "المهنة، الجنسية، الديانة، الجنس، جهة القدوم، العدد".
4 - يتم حفظ بيانات الطلب، وتكون حالته (بانتظار رد الداخلية).

شروط استخدام الخدمة

يتم منح النطاق البلاتيني تأشيرة بديلة عن كل عامل غادر نهائيًا.
1 - يتم منح النطاق "الأخضر المنخفض، الأخضر المتوسط، الأخضر المرتفع"، تأشيرة بديلة بنفس المهنة عن كل عامل غادر نهائياً، وكان يعمل في مهنة من المهن المتخصصة.
2 - يجب ألا يودي المنح إلى نزول الكيان دون النطاق الأخضر المنخفض بعد إصدار التأشيرة التعويضية.
3 - فترة استحقاق التأشيرة خلال 6 أشهر من مغادرة العامل.
4 - المنشآت التي نشاطها الزراعة والصيد والرعي "خاصة" ليس لها تأشيرات تعويضية.
5 - يجب أن تكون تراخيص المنشأة سارية اعتماداً على مصفوفة الأنشطة والتراخيص.
6 - يتم احتساب استحقاق التأشيرة البديلة للمغادرة النهائية عند طلب التأشيرة.
7 - يتم منح التأشيرة التعويضية للعامل "غادر نهائيًا أو خرج ولم يعد".
8 - يمنع تقديم طلب جديد إذا كان هناك طلب حالي تحت الإجراء.
9 - لا يسمح بطلب تأشيرة بديلة عن الخروج النهائي للمنشأة التي نشاطها ضمن الأنشطة المحظور عليها الاستقدام.

خدمة العملاء

وأشارت "خدمة العملاء" إلى أن الاستفسار عن هذه الخدمة، متاح من خلال ساعات العمل اليومية والتي تبدأ من الساعة الـ 7:30 صباحًا وتستمر حتى الساعة الـ 2:30 مساءً.
وأكدت أن الاتصال يكون عن طريق هذا الرقم "19911"، وأنها تتلقى استفسارات المستخدمين، والشكاوى والاستفسارات، والتواصل مع فريق الدعم عن طريق البريد الإلكتروني.

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