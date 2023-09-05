47 في مكة.. ارتفاع درجات الحرارة المسجلة اليوم في المملكة

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أعلن
المركز الوطني للأرصاد اليوم الثلاثاء، استمرار ارتفاع درجات الحرارة المسجلة على معظم
أنحاء ومناطق المملكة.
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درجات الحرارة العظمى وأوضح
على حسابه في منصة "إكس"، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 47
درجة في مكة المكرمة، و46 درجة في الأحساء والصمان.
وأضاف أنه سجل اليوم 45 درجة في المدنية والدمام والدهناء وحفر الباطن ورفحاء و44 في العلا وينبع وعرعر وسكاكا.
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درجات الحرارة الصغرىأما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على
النحو التالي:
أبها 17، والباحة 21، والطائف والقريات 23، وطريف 24 درجة مئوية.