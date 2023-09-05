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إنتاج اكثر من ألف طن من القهوة

ارتفاع حجم الحيازات الزراعية الى 31 ألف حيازة

المحاصيل الزراعية
ارتفاع حجم الحيازات الزراعية الى 31 ألف حيازة
أ أ
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ارتفع حجم المنتجات الزراعية المدعومة من قبل برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة «ريف السعودية» خلال العام الحالي، وذلك ضمن مستهدفاته في تحقيق الأمن الغذائي.
وأوضح الأمين العام لبرنامج «ريف» غسان بكري، أن حجم الحيازات الصغيرة ارتفعت إلى أكثر من 31 ألف حيازة صغيرة.


زيادة حجم إنتاج وتصنيع القهوة

وقال الأمين العام أن حجم الإنتاج في قطاع تطوير وإنتاج وتصنيع وتسويق القهوة السعودية بلغ 1009 أطنان للعام الحالي.
وأضاف أن حجم قطاع تطوير وتربية النحل وإنتاج العسل بلغ 3748 طنًا، وبلغ حجم الإنتاج في قطاع تنمية زراعة وتجارة الورد 651 مليون وردة.


إنتاج 90 ألف طن من الفواكه

وأشار إلى أن حجم إنتاج قطاع الفواكه بلغ 90 ألف طن، وقطاع زراعة المحاصيل البعلية 27 ألف طن.
يُذكر أن برنامج «ريف السعودية» يعمل على دعم وتوفير الفرص للأسر المنتجة في المناطق الريفية، للإسهام في تحسين نمط الحياة والأمن الغذائي.
وذلك من خلال تحسين دخل صغار المزارعين والمنتجين، ورفع مستوى معيشتهم وزيادة الكفاءة والإنتاجية.

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