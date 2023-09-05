الندوة العالمية للشباب الإسلامي: المملكة رائدة العمل الإنساني والخيري لشعوب العالم

أ أ

أشادت الندوة العالمية للشباب الإسلامي بمكانة المملكة الريادية التي تحظى بها إقليميًا وعالميًا، لسعيها الدؤوب في تحقيق السلم المجتمعي والأمن العالمي ودورها البارز في دعم رسالة العمل الخيري والإنساني في مختلف بلدان العالم.





اليوم العالمي للعمل الخيري



دور المملكة في تقديم المساعدات الإنسانية لدول العالم



وبمناسبة حلول اليوم العالمي للعمل الخيري الذي يوافق 5 من سبتمبر، أكدت الندوة أن المملكة لا تتوانى في تقديم المساعدة لكل المجتمعات والشعوب التي تُعاني من الأزمات والكوارث وتسارع إلى الإغاثة انطلاقًا من تعاليم الإسلام وقيمها التاريخية ومسارها الإنساني والأخلاقي.ونوهت الندوة العالمية بهذه المناسبة بتاريخ المملكة المتميز والفريد في هذا المجال ودورها الفاعل في العمل الخيري على المستوى العالمي.

عادّة إياها من الدول البارزة في تقديم المساعدات الإنسانية والخيرية في العالم من خلال العديد من المبادرات والبرامج الخيرية ، سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي.





تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة



وبينت أن المملكة تسعى دومًا إلى تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للأفراد والمجتمعات المحتاجة في مختلف المجالات، مثل:- رعاية الأيتام.- توفير المساعدات الطبية.- بناء المدارس والمستشفيات.- توفير المساعدات الغذائية والإغاثية.- تعزيز الرفاهية العامة، وتحسين جودة الحياة للفرد والمجتمع، والذي جعل منها رائدة للعمل الإنساني ومنارة تبعث الخير للعالم أجمع.