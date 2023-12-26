أخبار السعودية.. تنبيه من المرور لتجنب غرامة 2000 ريال وخطوات سداد فاتورة الكهرباء

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تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الثلاثاء، حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا والتي جاء أبرزها كالتالي: اضافة اعلان



678 مليار ريال حجم التجارة الخارجية للمملكة خلال 10 أشهر في 2023

حقق الميزان التجاري للمملكة فائضًا للشهر الـ38 على التوالي، كما بلغت صادرات المملكة السلعية خلال شهر أكتوبر 104 مليارات ريال، فيما بلغت الواردات السلعية 74 مليار ريال.



تعليم مكة: تعليق الدراسة بجميع المدارس المسائية والليلية بهذه المحافظات



قررت إدارة تعليم مكة، تعليق الدراسة، اليوم الثلاثاء، في جميع المدارس المسائية والليلية.



تحذير من أمطار ورياح وأتربة مغبرة على الرياض و8 مناطق لـ7 مساءً

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، تحذيرًا من أمطار مصحوبة برياح وأتربة مثارة على عدد من مناطق المملكة.



محام: هذه عقوبة استخدام الذكاء الاصطناعي في التشهير والتلاعب

كشف المحامي، سعيد القرني، عن عقوبات استخدام الذكاء الاصطناعي في التشهير والتلاعب للإضرار بأحد ما.



تنبيه من المرور لتجنب غرامة 2000 ريال عند ارتكاب هذا الأمر

أكدت الإدارة العامة للمرور، أن تجاوز السرعات المحددة عند قيادة المركبة على الطريق، يعرض صاحبها لغرامة قد تصل إلى 2000 ريال حسب مقدار الزيادة عن السرعة المقررة.



بالتفصيل.. أنواع الضمان على السلع والمنتجات وموعد تفعيله

أعلنت وزارة التجارة، أن ضمان المنتج هو التزام مكتوب من المنشأة يفيد بأن السلعة المباعة تحقق الغرض منها، وخالية من العيوب.



منصة مدرستي.. خطوات التحضير إلكترونيًا للمعلمين 1445

علاوة على أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة، تقدم منصة مدرستي العديد من المزايا والخدمات لأكثر من 525 ألف معلم ومعلمة وأولياء الأمور وقادة المدارس والمشرفين التربويين، الذين بإمكانهم التفاعل في نظام تعليمي متعددة المسارات والمهام.



تعرف على شروط وخطوات تمديد التأشيرة

أوضحت المديرية العامة للجوازات، أنه يتم تمديد التأشيرة عبر حساب المستضيف في منصة أبشر (أفراد، أعمال) قبل انتهاء صلاحية سريانها بـ ٧ أيام.



خطوات سداد فاتورة الكهرباء برقم الحساب

كشفت شركة الكهرباء، أنها مستمرة في تقديم الكثير من الخدمات الرقمية، من أجل مساعدة المواطن في معرفة قيمة الفاتورة المستحقة ووقت دفعها.



توضيح بشأن إسقاط القرض العقاري عن المتوفى



تفاعل حساب العناية بالمستفيدين التابع لصندوق التنمية العقارية مع سؤال أحد الأشخاص بشأن إمكانية سقوط القرض العقاري عن المتوفي.



كيفية تغطية نفقات حادث السير من مجلس الضمان الصحي

أكد مجلس الضمان الصحي، على أن تعويض النفقات الناتجة عن حوادث السير واجبة على شركة التامين الصحي المتعاقد معها.