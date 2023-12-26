توضيح بشأن إسقاط القرض العقاري عن المتوفي

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تفاعل حساب العناية بالمستفيدين التابع لصندوق التنمية العقارية مع سؤال أحد الأشخاص بشأن إمكانية سقوط القرض العقاري عن المتوفي.





هل يعفى المتوفي من القرض؟

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https://portal.redf.gov.sa/ar/accounts/Pages/login.aspx?Source=/ar/OnlineServices/CitizenServices/Pages/DeadExemption.aspx





التقديم عبر النفاذ الوطني الخاص بمقدم الطلب ومن ثم تعبئة بيانات المتوفى .





تعليق الخصومات مؤقتًا



في وقت سابق، أعلن صندوق التنمية العقارية عن تعليق الخصومات مؤقتًا، نظرًا لصدور تنظيم جديد للخصومات، بحيث تكون وفق معايير وضوابط وإجراءات ستصدر لاحقًا.





جاء ذلك في رد من الصندوق، عبر حساب "العناية بالمستفيدين"، على سؤال أحد المواطنين قال فيه: "لديَّ قرض بالنظام القديم، وأرغب بسداد مبكِّر.. هل يوجد خصم للسداد المبكِّر مثل السابق؟".





وأجاب صندوق التنمية العقارية بقوله : "إنه تم تعليق الخصومات مؤقتًا؛ نظرًا لصدور تنظيم جديد للخصومات، بحيث تكون وفق معايير وضوابط وإجراءات ستصدر لاحقًا".





وفي وقت سابق، أعلن صندوق التنمية العقارية عن تفعيل باقة البناء الذاتي لمستفيدي "سكني" الراغبين في بناء منازلهم، وذلك بالشراكة مع البنك السعودي الأول.





تحسين قدرة المستفيدين

وبهدف تحسين قدرة المستفيدين على تغطية تكاليف مراحل بناء منازلهم تحقيقاً لمستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030.

وأوضح الصندوق أن باقة البناء الذاتي تتيح لمستفيدي منتج البناء الذاتي الراغبين في بناء منازلهم تقديم دعم فوري غير مسترد يصل إلى 150 ألف ريال، إضافة إلى مزايا أخرى بالشراكة مع الجهات التمويلية.





تغطية تكاليف المرحال الأولية



وبين أنه في إطار الجهود المشتركة لتمكين مستفيدي " البناء الذاتي" من تغطية تكاليف المراحل الأولية من بناء منازلهم سيتم إيداع قيمة دعم باقة البناء الذاتي دفعة واحدة للمستفيد عند توقيع العقد التمويلي، إضافة إلى رفع نسبة الدفعة الأولى التي يحصل عليها المستفيد عند توقيع العقد التمويلي مع الجهة التمويلية من 10% إلى 25%.





خدمة " صمم دعمك"





يذكر أن صندوق التنمية العقارية وفر "خدمة "صمم دعمك" من خلال منصة المستشار العقاري والتي تتيح للمستفيدين اختيار المنتج السكني المناسب، وتصميم دعمهم بما يتناسب مع قدراتهم التمويلية واحتياجهم الفعلي لتملك السكن الملائم.





يمكنكم التقديم و المتابعة على طلب إعفاء متوفى عبر الموقع الإلكتروني لصندوق التنمية العقارية من خلال الرابط التالي :



التقديم عبر النفاذ الوطني الخاص بمقدم الطلب ومن ثم تعبئة بيانات المتوفى .



سعدنا بتواصلك عزيزي المستفيديمكنكم التقديم و المتابعة على طلب إعفاء متوفى عبر الموقع الإلكتروني لصندوق التنمية العقارية من خلال الرابط التالي : https://t.co/VS43PaR6VO التقديم عبر النفاذ الوطني الخاص بمقدم الطلب ومن ثم تعبئة بيانات المتوفى .سعدنا بتواصلك December 25, 2023



وتساءل المستفيد قائلا: "هل يسقط القرض العقاري عن المتوفى علما ان تاريخ القرض من عام ١٤١٤".ورد الحساب: يمكنكم التقديم و المتابعة على طلب إعفاء متوفى عبر الموقع الإلكتروني لصندوق التنمية العقارية من خلال الرابط التالي :