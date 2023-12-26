محام: هذه عقوبة استخدام الذكاء الاصطناعي في التشهير والتلاعب

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كشف المحامي، سعيد القرني، عن عقوبات استخدام الذكاء الاصطناعي في التشهير والتلاعب للإضرار بأحد ما.





الجرائم المعلوماتية اضافة اعلان



انتهاك حقوق الملكية الفكرية



عقوبة السجن في الجرائم المعلوماتية



pic.twitter.com/viGNz25upH فيديو | المحامي سعيد القرني: إذا ثبت استخدام الذكاء الاصطناعي في التشهير والتلاعب للإضرار بأحد ما ..فإن العقوبة تصل إلى السجن 5 سنوات #الراصد December 25, 2023

وقال في مداخلة مع برنامج "الراصد" على فضائية "الإخبارية"، إنه فيما يتعلق بالجرائم المعلوماتية إذا ثبت استخدام الذكاء الاصطناعي في التشهير والتلاعب للإضرار بأحد ما فإن العقوبة تصل إلى السجن 5 سنوات.وأشار القرني إلى أنه فيما يتعلق بالانتهاك لأي مصنف، سواءً كان صوتيًا أو مرئيًا أو مكتوبًا فإنه محمي الحقوق، والعقوبة فيه تكون بموجب قانون حماية المؤلف بالمملكة.وأوضح أنه إذا ما أثبت القضاء هذه الجريمة من حيث التعمد، سواءً كان تشهيرًا أو بحسب طبيعة استخدام هذه الوسائط المعلوماتية، فإنه يتم توقيع عقوبة السجن عليه.