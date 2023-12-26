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محام: هذه عقوبة استخدام الذكاء الاصطناعي في التشهير والتلاعب

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الذكاء الاصطناعي
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كشف المحامي، سعيد القرني، عن عقوبات استخدام الذكاء الاصطناعي في التشهير والتلاعب للإضرار بأحد ما.

الجرائم المعلوماتيةاضافة اعلان

وقال في مداخلة مع برنامج "الراصد" على فضائية "الإخبارية"، إنه فيما يتعلق بالجرائم المعلوماتية إذا ثبت استخدام الذكاء الاصطناعي في التشهير والتلاعب للإضرار بأحد ما فإن العقوبة تصل إلى السجن 5 سنوات.

انتهاك حقوق الملكية الفكرية

وأشار القرني إلى أنه فيما يتعلق بالانتهاك لأي مصنف، سواءً كان صوتيًا أو مرئيًا أو مكتوبًا فإنه محمي الحقوق، والعقوبة فيه تكون بموجب قانون حماية المؤلف بالمملكة.

عقوبة السجن في الجرائم المعلوماتية

وأوضح أنه إذا ما أثبت القضاء هذه الجريمة من حيث التعمد، سواءً كان تشهيرًا أو بحسب طبيعة استخدام هذه الوسائط المعلوماتية، فإنه يتم توقيع عقوبة السجن عليه. 

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