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تحذير عاجل من أمطار ورياح وأتربة مغبرة على الرياض و8 مناطق لـ7 مساءً

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حالة مطرية
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أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، تحذيرًا من أمطار مصحوبة برياح وأتربة مثارة على عدد من مناطق المملكة.

أمطار غزيرة وأتربة وسيول على هذه المناطق

وأوضح على حسابه في منصة “إكس”، أن الحالة المتوقعة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، على هذه المناطق:
1 - منطقة تبوك، وتشمل"تيماء".
2 - منطقة الجوف، وتشمل "دومة الجندل وسكاكا".
3 - منطقة الرياض، وتشمل "الدوادمي والراين القويعية وعفيف".
4 - منطقة المدينة، وتشمل "الحناكية والعهد وخيبر والعلا وبدر ووادي الفرع".
5 - منطقة حائل، وتشمل "الحائط والشملي والسليمي وموقق والشنان وبقعاء وسميراء والغزالة".


6 - منطقة الباحة، وتشمل “الباحة والعقيق والقرى والمندق وبني حسن والمخواة والحجرة وقلوة وفرعة غامد الزناد”.
7 - منطقة مكة المكرمة، وتشمل “العاصمة المقدسة والجموم والعرضيات وخليص والشعيبة ورابغ وبحرة والليث والقنفذة والطائف وأضم وميسان والطائف".
8 - منطقة عسير، وتشمل “المجاردة وبارق ورجال ألمع والعرين وبيشة وتثليث وطريب والنماص وبلقرن وتنومة وأبها  وأحد رفيدة وخميس مشيط الحرجة والربوعة وظهران الجنوب وسراة عبيدة والبراك والفحمة”.
9 - منطقة القصيم، وتشمل "البدائع والأسياح والبكيرية والثامرية والخبراء والرس والشماسية والعمار والفوارة والمذنب والنبهانية وبريدة ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور وعنيزة وعيون الجوا".

الحالة المطرية تستمر حتى السابعة مساءً

وأشار المركز إلى أن الحالة المتوقعة من الأمطار الغزيرة والرياح المثيرة للأتربة والغبار تستمر حتى الساعة السابعة مساءً.


الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى توخي الحيطة والحذر عند هطول الأمطار، والبقاء في أماكن آمنة، وعدم المجازفة بعبور الأودية عند جريانها، والابتعاد عن الأماكن المنخفضة وتجمعات المياه.

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 وشددت على ضرورة اتباع إرشادات وتعليمات السلامة المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي أثناء التنزه، وعدم الاقتراب من المستنقعات ومجاري السيول.



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