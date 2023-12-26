بالتفصيل.. أنواع الضمان على السلع والمنتجات وموعد تفعيله

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أعلنت وزارة التجارة، أن ضمان المنتج هو التزام مكتوب من المنشأة يفيد بأن السلعة المباعة تحقق الغرض منها، وخالية من العيوب. اضافة اعلان





موعد سريان الضمان على المنتجات



أنواع الضمان على السلع والمنتجات



1ـ الضمان المصنعي



2ـ الضمان الإضافي "الممتد"



ويشمل الضمان الالتزام بإصلاح السلعة خلال مدة محددة في حال طلب العميل تنفيذ هذه الخدمة.وأكدت الوزارة على أن سريان ضمان المنتج يبدأ من اليوم الأول لشراء المنتج من الوكيل أو الموزع، ويجب تحديد تاريخ الشراء الأول للمنتج عند تعدد المستهلكين.وقالت وزارة التجارة إن الضمان على المنتجات نوعين:يقدم للمستهلك بواسطة البائع أو الشركة المصنعة مع المنتج الذي تم شراؤه ويغطي مشاكل وعيوب المنتج خلال فترة معينة.وتشمل سياسة الضمان إصلاح المنتج أواستبداله بمنتج جديد دون تكاليف على المستهلك.تقدمه الشركة المصنعة أو البائع بجانب الضمان المصنعي أو بعد انتهائه، وقد يتضمن الخدمات الإضافية مثل: "الصيانة المجانية لفترة أطول، أو تغطية أوسع للأعطال أو أي مزايا إضافية.ويتبع الضمان الإضافي سياسة المنشأة وأحكامها الخاصة.