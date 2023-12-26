عاجل.. تعليم مكة: تعليق الدراسة بجميع المدارس المسائية والليلية بهذه المحافظات

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قررت إدارة تعليم مكة، تعليق الدراسة، اليوم الثلاثاء، في جميع المدارس المسائية والليلية.





تعليق الدراسة في جميع مدارس مكة اضافة اعلان



أمطار رعدية ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار



أمطار وبرد ورياح على هذه المناطق



الدفاع المدني يدعو إلى الحيطة والحذر من الأمطار



أمطار غزيرة على محافظات منطقة مكة



وأوضحت على حسابها في منصة "إكس"، أنه وفقًا لتحذيرات مركز الأرصاد والدفاع المدني من حالة مطرية متوقعة، فقد تم تعليق الدراسة اليوم الثلاثاء في جميع المدارس المسائية والليلية في العاصمة المقدسة ومحافظات الجموم وبحرة والكامل، مع تحويل الدراسة عن بُعد عبر منصة مدرستي.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار.وبين أن الحالة متوقعة على أجزاء من مناطق مكة المكرمة وجازان وعسير والباحة والمدينة المنورة وحائل والقصيم والرياض.فيما دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر، وضـرورة البقاء في أماكن آمنة، والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لاستمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، من اليوم الثلاثاء حتى يوم السبت المقبل.وأوضحت أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة قد تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة شديدة السرعة مثيرة للأتربة والغبار لتشمل العاصمة المقدسة وجدة والجموم والكامل وخليص والطائف وميسان وأضم والعرضيات ورابغ وبحرة والليث.