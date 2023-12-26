الثلاثاء، 13 جمادى الثانية 1445 ، 26 ديسمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

تعرف على شروط وخطوات تمديد التأشيرة

الجوازات
المديرية العامة للجوازات
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أوضحت المديرية العامة للجوازات، أنه يتم تمديد التأشيرة عبر حساب المستضيف في منصة أبشر (أفراد، أعمال) قبل انتهاء صلاحية سريانها بـ ٧ أيام.اضافة اعلان

شروط تمديد التأشيرة

واشترطت الجوازات وجود تأمين طبي للزائر وفق الشروط المحددة للخدمة لتتمكن من إتمام الإجراء.
جاء ذلك على صفحة الجوازات الرسمية في "إكس" في إطار ردها على استفسار مواطن حول إمكانية تمديد التأشيرة أم لا.

شروط تمديد تأشيرة الزيارة العائلة

تمكين الأفراد المقيمين من طلب تمديد تأشيرة الزيارة العائلية فقط.
1ـ في وقت التمديد يجب أن تكون المدة المتبقية في صلاحية التأشيرة سبعة أيام أو أقل , أو ان لا يكون مضى على انتهائها أكثر من ثلاثة أيام متضمنة تاريخ الانتهاء.
2ـ أن يكون صاحب التأشيرة (الزائر) متواجدًا داخل المملكة العربية السعودية.
3ـ سداد رسوم تمديد التأشيرة.

ألا يكون على صاحب التأشيرة مخالفات مرورية

4ـ سريان جواز صاحب التأشيرة (الزائر) وقت عملية التمديد.
5ـ أن يكون كل من طالب التأشيرة وصاحب التأشيرة (الزائر)على قيد الحياة.
6ـ أن لا يكون على صاحب التأشيرة (الزائر) مخالفات مرورية غير مدفوعة.
7ـ يجب أن تغطي مدة التأمين الطبي فترة التمديد المطلوبة.
8ـ يمكن تمديد تأشيرة الزيارة من نوع "مفردة" فقط.

اقرأ أيضا

توضيح بشأن إسقاط القرض العقاري عن المتوفي

عاجل.. بهذه الخطوات يمكنك تحديث الصك المرهون لصندوق التنمية العقارية

عاجل.. كيفية تفعيل رخصة القيادة الرقمية عبر تطبيق أبشر

أضافت وظائف جديدة.. شركة المياه الوطنية تعلن عن حاجتها لمئات الموظفين

المركز الوطني للتعليم الإلكتروني يعلن عن وظائف شاغرة

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

اقرأ أيضا

CDjp3TkPg2nhEDAF
8:08 م الإثنين، 25 ديسمبر 2023

الأكاديمية الوطنية للصناعات العسكرية تعلن عن فرص تدريب وتوظيف

حساب المواطن
7:02 م الإثنين، 25 ديسمبر 2023

عاجل.. تنبيه مهم من حساب المواطن بشأن إصدار خطابات رسمية للمواطنين

وظائف السعوديين
5:58 م الإثنين، 25 ديسمبر 2023

270 وظيفة شاغرة لحملة كافة المؤهلات في مختلف المناطق

متحدث العاصمة المقدسة - أسامة زيتوني
5:35 م الإثنين، 25 ديسمبر 2023

تنبيه مهم من متحدث العاصمة المقدسة حول غرامة إطعام الحمام أو الطيور

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

الجوازات
10:10 ص الثلاثاء، 26 ديسمبر 2023

تعرف على شروط وخطوات تمديد التأشيرة

رواتب - راتب - ريال - وظائف
10:02 ص الثلاثاء، 26 ديسمبر 2023

عاجل.. 24 ساعة على صرف رواتب الموظفين لشهر ديسمبر

الجمارك السعودية
9:40 ص الثلاثاء، 26 ديسمبر 2023

"الزكاة" توضح قيمة الجمارك على سيارات المواطنين الواردة من الخارج

برنامج سكني
9:05 ص الثلاثاء، 26 ديسمبر 2023

عاجل.. بشرى من "الإسكان" للمواطنين خلال العام الجديد

مجلس الشورى
9:05 ص الثلاثاء، 26 ديسمبر 2023

"الشورى" يعتزم إلغاء عقوبة الجلد تعزيرًا في قضايا المخدرات

خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز
8:16 ص الثلاثاء، 26 ديسمبر 2023

الفرق بين الأمر الملكي والأمر السامي والمرسوم الملكي والتوجيه الملكي