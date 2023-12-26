منصة مدرستي.. خطوات التحضير إلكترونيًا للمعلمين 1445

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علاوة على أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة، تقدم منصة مدرستي العديد من المزايا والخدمات لأكثر من 525 ألف معلم ومعلمة وأولياء الأمور وقادة المدارس والمشرفين التربويين، الذين بإمكانهم التفاعل في نظام تعليمي متعددة المسارات والمهام. اضافة اعلان

ومن بين تلك المزايا التي تقدمها المنصة، طريقة التحضير الإلكتروني للمعلمين والتي توفر لهم الكيفية والطريقة الملائمة في الشرح للطلاب.





الدخول إلى حساب المعلم في منصة مدرستي



تحضير الدروس عبر منصة مدرستي



معلومات إعداد الدرس



إضافة واجب



الدخول إلى منصة مدرستي



دخول مدرستي عبر توكلنا

