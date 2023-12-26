كيفية تغطية نفقات حادث السير من مجلس الضمان الصحي

أ أ

أكد مجلس الضمان الصحي، على أن تعويض النفقات الناتجة عن حوادث السير واجبة على شركة التامين الصحي المتعاقد معها.





شركة التأمين الصحي تتكفل بتغطية نفقات حادث السير اضافة اعلان



ما مدى تغطية الضمان الصحي للإصابات الناتجة عن الحوادث؟



إرشادات التعامل مع حوادث السيارات التي تتضمن مصابين



عدم مغادرة موقع الحادث المروري تجنبًا للمساءلة



وأضاف مجلس الضمان، على شركة التأمين الصحي عند إبلاغها بالحادث أن تقوم بتغطية المستفيد ومتابعة علاجه طبيًا.وقال المجلس: تعد شركة التأمين مسؤولة عن تعويض نفقات المطالبة الطبية الناجمة عن حادث السير سواء كان المستفيد هو الصادم أو المصدوم.تتم تغطية نفقات العلاج لهذه الحالات ضمن تغطية وثيقة التأمين الصحي, ولشركة التأمين الصحي أن تقاضي المسؤول عن الحادث لمطالبته بتعويضها عما تكبدته من نفقات، عملاً بمبدأ الحلول.1ـ عند وقوع أي حادث على الطريق، فإن أهم خطوة يمكنك اتخاذها هي التحقق من سلامة الجميع: تأكد من سلامتك وسلامة الركاب في سيارتك، وسيارة الطرف الآخر، والمارة على الطريق.2ـ تحقق من سلامة الجميع: ابدأ بنفسك، ثم افحص الركاب في سيارتك، ثم فحص الطرف الآخر، وأخيراً افحص المارة في حال وجود أي إصابات، اطلب المساعدة من الآخرين.3ـ اتصل برقم الإسعاف (997): في حال وجود أي إصابات، اطلب المساعدة الطبية فورًا من الهلال الأحمر.4ـ أبلغ المرور. لا تُباشر «نجم» الحوادث المرورية التي تنتج عنها إصابات. لذلك، أبلغ المرور على الرقم (993) أو أمن الطرق على الرقم (996) لمباشرة موقع الحادث.5ـ انتظر وصول الجهات المعنية: لا تغادر موقع الحادث حتى لا تعرض نفسك للمساءلة القانونية.6ـ بعد الانتهاء من إجراءات الحادث وحصول المُصابين على الرعاية الطبية اللازمة: راجع تقرير الحادث والخطوات الموضحة في مدونة «كيف تتعامل مع الحوادث المرورية في السعودية».