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عاجل.. خطوات سداد فاتورة الكهرباء برقم الحساب

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سداد فاتورة الكهرباء
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كشفت شركة الكهرباء، أنها مستمرة في تقديم الكثير من الخدمات الرقمية، من أجل مساعدة المواطن في معرفة قيمة الفاتورة المستحقة ووقت دفعها.اضافة اعلان

سداد فاتورة الكهرباء برقم الحساب عبر موقع الشركة

وحتى لا يتأخر أحد في السداد وبالتالي يتم قطع الكهرباء عنه، أكدت الشركة أنه يمكن سداد فاتورة الكهرباء برقم الحساب وطريقة سداد الفاتورة عبر تطبيق الراجحي، عن طريق هذه الخطوات:
1 – الدخول إلى موقع شركة الكهرباء.
2 - تسجيل بيانات الدخول "اسم المستخدم، كلمة المرور".
3 - النقر على خِدْمَات المشتركين، منها إلى “خِدْمَات الفواتير”.
4 - تسجيل رَقَم الحساب في المكان المخصص، ثم أدخل رمز التحقق.
5 - النقر على زر “بحث”، لحظات وتظهر فاتورة الكهرباء الشهرية وفقًا لما قمت بتسجيله من رَقْم الحساب.


أسهل طريقة لمعرفة فاتورة الكهرباء

وأوضحت الشركة أن هناك عدة طرق للاستعلام عن فواتير الكهرباء، أهمها تطبيق الكهرباء، وأنه يمكن تحميل التطبيق على الهاتف المحمول من متجر جوجل بلاي ومتجر أبل ستور، والاستعلام باتباع الإرشادات الآتية:
1 - الدخول إلى تطبيق الكهرباء.
2 - الدخول لقائمة المشتركين.
3 - النقر على خِدْمَات الفواتير.
4 – كتابة رَقْم الحساب ثم الضغط على “بحث”.


كيفية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء عبر الرسائل النصية

في الوقت نفسه وفرت الشركة طريقة أخري للاستعلام عن فاتورة الكهرباء ألا وهي الرسائل النصية، من خلال الآتي:
1- تسجيل رَقْم الحساب في رسالة نصية.
2 - إرسال هذه الرسالة إلى رَقَم 500120.
3 – الانتظار ثواني حتى ظهور رسالة بها قيمة الفاتورة.
4 – القيام بسداد الفاتورة بالطريقة المناسبة.


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