أخبار السعودية.. تحويل الدراسة عن بعد في هذه الحالات وتحذير من الدفاع المدني لسكان المدينة وتبوك

تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الخميس، حتى الساعة الخامسة مساءً، والتي جاء أبرزها كالتالي:
خانوا الأمانة.. "النيابة" توقف 4 مواطنين بتهمة التصرف بأموال جمعية غير ربحية
باشرت النيابة العامة التحقيق في قضية تتعلق باتهام أربعة مواطنين قاموا بخيانة الأمانة الموكلة إليهم في إدارة إحدى الجمعيات الخيرية، والتصرف بسوء نية.
"التعليم": تحويل الدراسة عن بعد في هذه الحالات الجوية
أتاحت وزارة التعليم، الانتقال من التعليم الحضوري إلى التعليم عن بُعد في الحالات الطارئة عند الحاجة إلى تعليق الدراسة.
خطوات الحصول على وحدة سكنية عبر برنامج القسط الميسر
كشفت الشركة الوطنية للإسكان، أنها أطلقت برنامج القسط الميسر، كنوع من أنواع الدعم الإضافي لمستفيدي برنامج سكني للفئات الأشد احتياجًا، والتي لا تتجاوز صافي رواتبهم 7000 ريال.
أمطار غزيرة.. الدفاع المدني يدعو سكان المدينة وتبوك إلى توخي الحذر
دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر وضـرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية.
لهذا السبب.. مصري يرفض العودة إلى بلاده ويتخذ عنيزة موطنا له (فيديو)
أمضى المصري سعد أبو هاني، أكثر من 45 عامًا بمحافظة عنيزة، مما جعله يتطبع بطباع أهلها وكرمه، حتى أصبحوا يحبهم ويحبونه.
بعد 14عامًا بالمملكة.. وافد يكشف أسرار سقوطه في عالم المخدرات (فيديو)
كشف وافد يقضي عقوبة السجن في قضية مخدرات كيف انتهى به الحال إلى هذه الطريق بعد 14 سنوات من العمل بالمملكة.
بشرى من "الأمن الغذائي" حول مستحقات المزارعين
أعلنت الهيئة العامة للأمن الغذائي عن انتهاء موسم شراء القمح المحلي للعام 1444/ 1445هـ (2023م) وذلك بتوريد صافي كمية (1,187,658) طناً، بارتفاع 121% عن الموسم الماضي، وبقيمة بلغت نحو (2) مليار ريال.
إجراءات السلامة عند استخدام وسائل التدفئة.. تعرف عليها
دعت المديرية العامة للدفاع المدني، المواطنين والمقيمين إلى الحذر واتخاذ إجراءات السلامة عند استخدام وسائل التدفئة، وضرورة التهوية المناسبة، وإطفاء المدفأة عند الخروج من المنزل أو عند النوم، وعدم وضع السوائل أو الأطعمة عليها.
بطاقة المتقاعد.. للموظف أم المتقاعد فقط؟
أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أن بطاقة المتقاعد تصدر لجميع المتقاعدين والمستفيدين من المتقاعدين؛ من نظام التأمينات الاجتماعية وأنظمة التقاعد المدني والعسكري.