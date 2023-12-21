بشرى من "الأمن الغذائي" حول مستحقات المزارعين

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أعلنت
الهيئة العامة للأمن الغذائي عن انتهاء موسم شراء القمح المحلي للعام 1444/ 1445هـ
(2023م) وذلك بتوريد صافي كمية (1,187,658) طناً، بارتفاع 121% عن الموسم الماضي،
وبقيمة بلغت نحو (2) مليار ريال.
استكمال
صرف كامل مستحقات المزارعين وأوضح محافظ الهيئة المهندس أحمد بن عبدالعزيز
الفارس، أن الهيئة قامت بإقفال الموسم بتاريخ (26 أكتوبر 2023م)، واستكملت صرف
كامل مستحقات المزارعين، وذلك بعد إتمام كافة الإجراءات النظامية عبر المنصة
الإلكترونية "محصولي".
تأمين
احتياجات المملكة من القمحوأضاف
أن القمح المحلي يعد أحد المصادر المعتمدة لدى الهيئة في تأمين احتياجات المملكة
من القمح لتحقيق الأمن الغذائي المحلي، إضافة إلى الكميات المخصصة للمستثمرين
السعوديين في الخارج، والمناقصات العالمية التي تطرحها الهيئة والتي تتنافس فيها
الشركات العالمية الكبرى المتخصصة في تجارة الحبوب والمؤهلة، وذلك في إطار
إستراتيجية الهيئة بتنويع مصادر شراء القمح.
ووفقاً لبيانات منصة "محصولي"، فقد بلغ إجمالي عدد المزارعين الذين قاموا بالتوريد هذا الموسم (3,206) مزارعين من إجمالي (3,732) مزارعاً مسجلاً بالمنصة بارتفاع 27% عن العام الماضي، وبنسبة 86% من إجمالي المزارعين المسجلين، فيما بلغ عدد المزارعين الأفراد الذين قاموا بالتوريد (2,910) مزارعين.