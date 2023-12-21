عاجل.. "التعليم": تحويل الدراسة عن بعد في هذه الحالات الجوية

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أتاحت وزارة التعليم، الانتقال من التعليم الحضوري إلى التعليم عن بُعد في الحالات الطارئة عند الحاجة إلى تعليق الدراسة.

وحدد الدليل الإرشادي الذي اعتمده وزير التعليم، يوسف البنيان، وتم تعميمه على مدارس المملكة، الظواهر الجوية التي يتم فيها تعليق العمل في المبنى التعليمي والانتقال من التعليم الحضوري إلى التعليم عن بعد.

ويأتي ذلك بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة مثل الإمارة والمحافظة والأمانة والدفاع المدني والمركز الوطني للإرصاد.





الحالات الطارئة لتحويل الدراسة عن بعد



الموجات الباردة والحارة



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وأوضحت الوزارة، الحالات الطارئة، وتشمل:1 - الأمطار الغزيرة2 - الأتربة المثارة3 - العواصف الترابية4 - العوالق الترابية5 - الضباب الكثيف6 - الرياح الشديدة7 - ارتفاع الأمواج8 - الموجات الباردة9 - الموجات الحارة10 - العواصف الثلجية الشديدة.وسمحت الوزارة بتعليق الدراسة الحضورية وتحويلها عن بُعد في الموجات الباردة من 7 درجات تحت الصفر وأقل.في المقابل، سمحت بتعليق الدراسة الحضورية عند الموجات الحارة 51 درجة فأعلى.وأشارت الوزارة إلى أن الإجراءات والاحتياطات الواجب أن تتخذها المدارس في حالة ورود معلومات عن ظاهرة طبيعية تتمثل في أن تتولى إدارات المدارس إبلاغ أولياء الأمور بسرعة التوجه للمدرسة لاصطحاب أبنائهم في حال ورود تحذيرات عن توقع حدوث ظاهرة أثناء بداية الدراسة وقبل حدوثها بوقت كاف.وفي حال ورود تحذيرات بعد بداية الدراسة أو وصول ظاهرة بشكل مفاجئ فتتولى إدارات المدارس إبقاء الطلاب والطالبات داخل الفصول (أو أي مكان أمن) مع التأكيد على المعلمين والمعلمات بعدم إخراجهم إلا في حالة الضرورة.