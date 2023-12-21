الخميس، 08 جمادى الثانية 1445 ، 21 ديسمبر 2023

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عاجل.. "التعليم": تحويل الدراسة عن بعد في هذه الحالات الجوية

التعليم
وزارة التعليم
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أتاحت وزارة التعليم، الانتقال من التعليم الحضوري إلى التعليم عن بُعد في الحالات الطارئة عند الحاجة إلى تعليق الدراسة.
وحدد الدليل الإرشادي الذي اعتمده وزير التعليم، يوسف البنيان، وتم تعميمه على مدارس المملكة، الظواهر الجوية التي يتم فيها تعليق العمل في المبنى التعليمي والانتقال من التعليم الحضوري إلى التعليم عن بعد.
ويأتي ذلك بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة مثل الإمارة والمحافظة والأمانة والدفاع المدني والمركز الوطني للإرصاد.  

الحالات الطارئة لتحويل الدراسة عن بعد

وأوضحت الوزارة، الحالات الطارئة، وتشمل:
1 - الأمطار الغزيرة 
2 - الأتربة المثارة 
3 - العواصف الترابية 
4 - العوالق الترابية 
5 - الضباب الكثيف 
6 - الرياح الشديدة 
7 - ارتفاع الأمواج 
8 - الموجات الباردة 
9 - الموجات الحارة 
10 - العواصف الثلجية الشديدة.

الموجات الباردة والحارة

وسمحت الوزارة بتعليق الدراسة الحضورية وتحويلها عن بُعد في الموجات الباردة من 7 درجات تحت الصفر وأقل.
في المقابل، سمحت بتعليق الدراسة الحضورية عند الموجات الحارة 51 درجة فأعلى.
وأشارت الوزارة إلى أن الإجراءات والاحتياطات الواجب أن تتخذها المدارس في حالة ورود معلومات عن ظاهرة طبيعية تتمثل في أن تتولى إدارات المدارس إبلاغ أولياء الأمور بسرعة التوجه للمدرسة لاصطحاب أبنائهم في حال ورود تحذيرات عن توقع حدوث ظاهرة أثناء بداية الدراسة وقبل حدوثها بوقت كاف.
وفي حال ورود تحذيرات بعد بداية الدراسة أو وصول ظاهرة بشكل مفاجئ فتتولى إدارات المدارس إبقاء الطلاب والطالبات داخل الفصول (أو أي مكان أمن) مع التأكيد على المعلمين والمعلمات بعدم إخراجهم إلا في حالة الضرورة.

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