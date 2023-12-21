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بعد 14عامًا بالمملكة.. وافد يكشف أسرار سقوطه في عالم المخدرات (فيديو)

مخدرات
شحنة مخدرات - أرشيفية
أ أ
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كشف وافد يقضي عقوبة السجن في قضية مخدرات كيف انتهى به الحال إلى هذه الطريق بعد 14 سنوات من العمل بالمملكة.

الطريق إلى عالم المخدراتاضافة اعلان

وقال في مقطع فيديو نشرته وزارة الداخلية: "كنت شغال في شركة نقل وميسور الحال. اتصل علي شخص أتوجه للمطار يبغى سيارة تنقل بضاعة". 
وأضاف: "عرفني أن داخلها مخدرات.. حبوب. راحت السيارة حملت المخدرات وتوجهت للرياض وتم القبض. 
وأشار إلى أنه متزوج ولديه 3 أولاد وكان يعيش بالمملكة منذ 14 سنة قبل القبض عليه في خير ونعمة.
وأضاف: "كان الخبر على أبويا صدمة، وحالته الصحية تدهورت.. الله يشفيه".

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