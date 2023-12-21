لهذا السبب.. مصري يرفض العودة إلى بلاده ويتخذ عنيزة موطنا له (فيديو)

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أمضى المصري سعد أبو هاني، أكثر من 45 عامًا بمحافظة عنيزة، مما جعله يتطبع بطباع أهلها وكرمه، حتى أصبحوا يحبهم ويحبونه. اضافة اعلان





قصة المصري سعد أبو هاني في عنيزة



معاملة حسنة



وقال أبو هاني لفضائية "الإخبارية"، إنه وصل إلى عنيزة في عام 1400هـ ولم يغادرها منذ ذلك الوقت سوى لقضاء إجازته في مصر " من عنيزة لمصر، ومن مصر لعنيزة".وأشار إلى أنه عند قدومه لم يكن في عنيزة على حالتها الراهنة في العمران، لافتًا إلى أنه بدأ رويدًا رويدًا في التأقلم مع طباع أهلها.تلك السنوات جعلت من أبي هاني، واحدًا من أهالي عنيزة، إذا قضى إجازته في مصر ومصر عاد إليها، يعود عودة العاشق المتيم بتلك الأرض التي احتضنها منذ كان في العشرينات من عمره.وقد أصبحت عنيزة جزءًا من كيان أبي هاني المصري، تجسد في هذه الرحلة قصة وفاء ضربت في جذور نخيل عنيزة، وقلوب أهلها، بعد أن بلغ من العمر 66 عامًا.ولم تمض هذه السنوات سدى بل نقشت في روحه حب القصيم لأرضها وسمائها وهوائها وأهلها وكل من فيها.وسبق أن بين أبو هاني في مقابلة تليفزيونية قبل سنوات، أن كفيله كان كريمًا وعاملة معاملة حسنة، وأوصى أبنائه وأحفاده بعدم تركه أو التخلي عنه.وأشار إلى أنه أحب كفيله الراحل أكثر من والده. وأبناء وأحفاد كفيله يعتبرونه أخًا لهم.وتابع: "الحين إذا تقولي أسافر إلى مصر أو حتى أذهب خارج عنيزة، أصاب بسكتة قلبية، والله أموت، أنا تعودت على عنيزة وقضيت فيها مرحلة شبابي كاملة".ووصف أهل عنيزة بأنهم "يتصفون بالكرم والطيبة والاحترام".وأكد أحد أحفاد المواطن الراحل أن جده كان لا يذهب إلى أي مكان إلا إذا كان أبو هاني معه، وقد أوصاهم بعدم التخلي عنه بعد وفاته.