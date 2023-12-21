الخميس، 08 جمادى الثانية 1445 ، 21 ديسمبر 2023

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بطاقة المتقاعد.. للموظف أم المتقاعد فقط؟

المؤسسة العامة للتأمينات الاحتماعية
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
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أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أن بطاقة المتقاعد تصدر لجميع المتقاعدين والمستفيدين من المتقاعدين؛ من نظام التأمينات الاجتماعية وأنظمة التقاعد المدني والعسكري.

جاء ذلك ردًا على استفسار عبر حسابها في منصة "إكس" حول ما إذا كانت بطاقة المتقاعد تُمنح للموظف أم المتقاعد فقط؟.اضافة اعلان


طريقة الحصول على بطاقة متقاعد

يمكن الحصول على بطاقة متقاعد من خلال الروابط الإلكترونية التالية:
- تحميل تطبيق تقدير للخدمات وهو تطبيق التقاعد من هنا
- بعد ذلك يتم تثبيته وإضافة المعلومات الخاصة بالمستفيد.
- أدخل إلى أيقونة إصدار بطاقة التقاعد.
- تعبئة البيانات المطلوبة مع إبراز صورة شخصية للمستفيد.
- بعد ذلك يمكنك الضغط على أيقونة إرسال.
- ويمكن للمتقاعدين الحصول على البطاقة من خلال الموقع الرسمي للهيئة وتطبيق خدمة تقدير.

التقديم على بطاقة متقاعد الورقية 

بعد التقديم على طلب بطاقة متقاعد إلكترونيًا، عليك تقديم الأوراق اللازمة:
- اذهب إلى المؤسسة العامة للتقاعد وزيارة خدمة العملاء.
- قدّم صورة شخصية وقم بتعبئة استمارة البيانات الخاصة بك.
- يتم تقديم الخدمات على مدار 24 ساعة، ويمكنك من التواصل مع خدمة العملاء في أيام الأسبوع من الأحد إلى الخميس من الساعة 7:00 صباحًا إلى 2:00 ظهرًا.

 

شروط إصدار بطاقة متقاعد

العمل لمدة تصل إلى ثلاثة شهور حتى يكون المتقاعد قادرًا على استخراج البطاقة.
تقديم شهادة ميلاد وشهادة فصيلة الدم الخاصة بالمتقاعد مع إتمام رفع الشهادات والمستندات الخاصة به.
شهادة إنهاء الخدمة وشهادة حديثة التي تصدر من إدارة شؤون المتقاعدين.

مميزات بطاقة متقاعد

تمنح بطاقة متقاعد الكثير من المميزات والعروض، وتشمل:
- الاستفادة من العروض الطبية والصحية في الكثير من المجمعات الطبية والمستشفيات.
- أن يؤجر ويتعامل مع مكتب تأجير السيارات من خلال البطاقة.
- الحصول على فرص وهدايا في مجال التسويق مثل اللياقة البدنية والتجميل.
- وهناك خصم 15% لحاملي بطاقة التقاعد، في رحلات vip إكسبريس، وخصم 25 % على رحلات اقتصادية، عند استخدام أكواد الخصم التي يعلن عنها من فترة إلى أخرى.

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