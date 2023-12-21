الخميس، 08 جمادى الثانية 1445 ، 21 ديسمبر 2023

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أمطار غزيرة.. الدفاع المدني يدعو سكان المدينة وتبوك إلى توخي الحذر

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أمطار رعدية غزيرة بالمدينة المنورة
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دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر وضـرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية.اضافة اعلان

أمطار رعدية على مناطق المدينة وتبوك

وشددت على عدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، مع ضرورة الالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لاستمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على منطقتي المدينة وتبوك.


الدفاع المدني يدعو سكان المدينة وتبوك إلى توخي الحذر

وأوضحت أن منطقتي المدينة المنورة وتبوك ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة قد تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة شديدة السرعة مثيرة للأتربة والغبار.
فيما حذر أستاذ المناخ ونائب رئيس جمعية الطقس، أ.د. عبدالله ‌المسند، من حالة مطرية تبدأ يوم غد الجمعة على مناطق مختلفة من المملكة.

أمطار متفاوتة من الجمعة وحتى السبت

وأضاف أنه يتوقع تساقط أمطار خلال "36" ساعة القادمة من مساء غد الجمعة حتى يوم السبت على اجزاء من مناطق تبوك والمدينة وحائل والجوف وشرق الشمالية وشمال مكة.


رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد أن تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي تبوك والجوف ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والشرقية.

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