أمطار غزيرة.. الدفاع المدني يدعو سكان المدينة وتبوك إلى توخي الحذر

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دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر وضـرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية. اضافة اعلان





أمطار رعدية على مناطق المدينة وتبوك



الدفاع المدني يدعو سكان المدينة وتبوك إلى توخي الحذر



أمطار متفاوتة من الجمعة وحتى السبت



رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار



وشددت على عدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، مع ضرورة الالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لاستمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على منطقتي المدينة وتبوك.وأوضحت أن منطقتي المدينة المنورة وتبوك ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة قد تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة شديدة السرعة مثيرة للأتربة والغبار.فيما حذر أستاذ المناخ ونائب رئيس جمعية الطقس، أ.د. عبدالله ‌المسند، من حالة مطرية تبدأ يوم غد الجمعة على مناطق مختلفة من المملكة.وأضاف أنه يتوقع تساقط أمطار خلال "36" ساعة القادمة من مساء غد الجمعة حتى يوم السبت على اجزاء من مناطق تبوك والمدينة وحائل والجوف وشرق الشمالية وشمال مكة.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد أن تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي تبوك والجوف ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والشرقية.