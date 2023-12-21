أمطار غزيرة.. الدفاع المدني يدعو سكان المدينة وتبوك إلى توخي الحذر

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دعت
المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر وضـرورة البقاء في أماكن آمنة
والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية.
أمطار
رعدية على مناطق المدينة وتبوكوشددت
على عدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، مع ضرورة الالتزام
بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك
لاستمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على منطقتي المدينة وتبوك.
الدفاع
المدني يدعو سكان المدينة وتبوك إلى توخي الحذروأوضحت
أن منطقتي المدينة المنورة وتبوك ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة قد تؤدي إلى
جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة شديدة السرعة مثيرة للأتربة والغبار.
فيما حذر أستاذ المناخ ونائب رئيس جمعية الطقس، أ.د. عبدالله المسند، من حالة مطرية تبدأ يوم غد الجمعة على مناطق مختلفة من المملكة.