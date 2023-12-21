الخميس، 08 جمادى الثانية 1445 ، 21 ديسمبر 2023

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عاجل.. خطوات الحصول على وحدة سكنية عبر برنامج القسط الميسر

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برنامج سكني
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كشفت الشركة الوطنية للإسكان، أنها أطلقت برنامج القسط الميسر، كنوع من أنواع الدعم الإضافي لمستفيدي برنامج سكني للفئات الأشد احتياجًا، والتي لا تتجاوز صافي رواتبهم 7000 ريال.اضافة اعلان


 برنامج سكني يُتيح أقساطًا شهريةً ميسرة

وأوضحت أن البرنامج أتاح أقساطًا شهريةً ميسرة تبدأ من 850 ريالاً والتي تطبق بعد استلام الوحدة السكنية ودون دفعة أولية، بهدف تخفيف حمل الأعباء عليهم، مشيرة إلى أن خطوات التقديم في سكني القسط الميسر، على هذا النحو:

ما خطوات التقديم في سكني القسط الميسر ؟

1 - الدخول على الموقع الرسمي لبرنامج سكني “من هنا“.
2 - الضغط على أيقونة “تسجيل الدخول”.
3 - إدخال رقم الهوية الوطنية أو الإقامة.
4 - ادخال كلمة المرور التي تريدها.
5 - كتابة رمز التحقق الذي سيظهر أمامك.
6 - النقر على أيقون تسجيل الدخول وكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك.
7 - اختيار خدمة “منتجات الدعم السكني” الموجودة في قائمة الخدمات.
8 - اختيار “برنامج التقسيط”.
9 - الضغط على “اكتشف المزيد”.
10 - الاطلاع على المتطلبات الخاصة بالخدمة وشروط التقديم للحصول على القسط.
11 - الضغط على “تقديم طلب جديد”.
12 - إدخال كافة البيانات المطلوبة.
13 - رفع جميع الأوراق الرسمية والمستندات المطلوبة في الحقول الخاصة بها.
14 - الضغط على أيقونة “إرسال الطلب”.


شروط التقديم على القسط الميسر من سكني

وأوضحت الشركة الوطنية للإسكان عن بعض الشروط التي يجب توافرها في الشخص المتقدم على طلب خدمة القسط الميسر، وتتمثل هذه الشروط في التالي:
1 - يشترط أن يكون المتقدم  من أبناء المملكة.
2 - يجب أن يكون المتقدم مقيمًا داخل أراضي المملكة.
3 - يجب أن يكون راتب المتقدم 3000 ريال على الأقل في الشهر.
4 - يشترط تقديم خطاب تعريف في الراتب.
5 - يجب تقديم كشف حساب بنكي عن 3 أشهر التي تسبق تقديم الطلب.
6 - يشترط عدم استفادة المتقدم على القسط الميسر من أي برامج دعم سكني حكومي سابقًا.
7 - يجب رفع جميع الأوراق والمستندات المطلوبة من أجل الحصول على قسط الميسر من سكني.
8 - يشترط دفع الأقساط الشهرية في مواعيدها المحددة كل شهر.


* الفئات المستفيدة من خدمة سكني القسط الميسر

وحددت إدارة الشركة الوطنية للإسكان، المسؤولة عن برنامج قسط الميسر، الفئات المستفيدة من برنامج قسط الميسر في:
- الأشخاص الذين تتراوح رواتبهم الشخصية بين 3 آلاف و7 آلاف ريال.
- عدم استفادة المتقدم من أي فرصة دعم سكني سابقًا، كما حددت الإدارة مجموعة من الشروط الواجب توافرها في المتقدم.
- إرفاق وتقديم كافة الأوراق والمتطلبات والمعلومات المطلوبة على نحو دقيق وصحيح.

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