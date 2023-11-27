الإثنين، 13 جمادى الأولى 1445 ، 27 نوفمبر 2023

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أخبار السعودية.. تقديم اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني وشروط استحقاق دعم حساب المواطن

أخبار السعودية
أخبار السعودية
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تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الإثنين، حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا، والتي جاء أبرزها كالتالي:اضافة اعلان

تقديم اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني

قررت وزارة التعليم، تقديم اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني إلى يوم الخميس 5 من شعبان، على أن تكون إجازة يوم التأسيس في 12 من الشهر نفسه.

احتيال مالي وغسل أموال.. إيقاف تنظيم إجرامي استولى على 16 مليون ريال

أنهت نيابة الاحتيال المالي إجراءات التحقيق مع تنظيم إجرامي مكون من 13 متهمًا بتهمة الاحتيال المالي، وغسل الأموال عبر الشبكة المعلوماتية، ومخالفة نظام التعاملات الإلكترونية.

شروط استحقاق دعم حساب المواطن 1445

في ديسمبر 2017، بدأ تفعيل حساب المواطن كبرنامج حكومي يهدف إلى تخفيف الأعباء عن المواطن، وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط..

 

توضيح من حساب المواطن حول أهلية دفعة ديسمبر
يبدي مستفيدو حساب المواطن، اهتمامًا متزايدًا حول صدور الأهلية للدفعة 73 - شهر ديسمبر.


شروط وطريقة الحصول على إعانة التأهيل الشامل 1445

إعانة التأهيل الشامل هي إعانة تصرفها وزارة الموارد البشرية شهريًا لذوي الإعاقة، وفق مجموعة من الشروط التي حددتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

تجاوز حافلات النقل المدرسي مخالفة مرورية بقيمة ضخمة.. تعرف عليها

طالب المرور السعودي، قائدي المركبات عدم تجاوز حافلات النقل المدرسي على الطرق، حفاظًا على سلامة أبنائنا الطلاب والطالبات.

الشروط والمناطق.. بدء التقديم بوظائف الدفاع الجوي في هذا التوقيت

 أعلنت وزارة الدفاع ممثلة في قوات الدفاع الجوي الملكي عن طرح وظائف على برامج التعاقد المباشر للمساندة في المنطقة الوسطى والغربية والشرقية.


"الصحة": يجب القيام بهذا الأمر فورًا في حال عدم توافر مواعيد بتطبيق صحتي

حددت وزارة الصحة، آلية الحجز للحصول على التطعيم من الأنفلونزا الموسمية  عبر تطبيق صحتي.

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