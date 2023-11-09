الخميس، 25 ربيع الثاني 1445 ، 09 نوفمبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. تأخر إيداع حساب المواطن لهؤلاء وتغيير موعد صرف الدعم السكني

أهم 10
أهم 10
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تقدم صحيفة تواصل الإلكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، على مدار الساعات الماضية من اليوم الخميس، والتي جاء أبرزها كالتالي:اضافة اعلان

تنبيه من حساب المواطن لهؤلاء بعد ساعات من بدء الإيداع
بعد ساعات من بدء إيداع حساب المواطن، أثيرت التساؤلات من بعض المستفيدين حول عدم إيداع الدفعة 72 في حساباتهم حتى الآن، على الرغم من أهليتهم لاستحقاق الدعم.

هل يتم تبكير موعد صرف الدعم السكني لهذا الشهر؟.. رد من البرنامج
يوافق موعد إيداع الدعم السكني في حسابات المستفيدين – 24 من كل شهر – هذا الشهر يوم الجمعة 24 من نوفمبر، مما دفع البعض للتساؤل حول إمكانية تبكيره. 

"توقعات "الأرصاد" أمطار رعدية وسيول على مكة والمدينة وهذه المناطق
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بمشيئة الله تعالى، أن الفرصة ماتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.

مشاهد جوية مذهلة لشلالات تنومة في عسير
بالتزامن مع الحالة الجوية والطقس غير المستقر بأجواء المملكة، تدفقت شلالات الأمطار في تنومة نتيجة جريان الأودية والسيول وغزارة المطر المتساقط على منطقة عسير.

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تعلن عن وظائف بعدة تخصصات
أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، مساء أمس الأربعاء، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للمواطنين فقط.

عرض قطعة من ثوب الكعبة في سوق السفر العالمي
شاركت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، في معرض «سوق السفر العالمي 2023» ضمن جناح المملكة، والمقام حاليًا في العاصمة البريطانية لندن. 

عواقب وخيمة لقيادة السيارة لمسافات قصيرة بشكل متكرر
يعتقد بعض سائقي السيارات أن التحرك لمسافات قصيرة بسياراتهم يحافظ على محركاتها، وبعرض تلك المعلومات على خبراء السيارات تبين أنها خاطئة بصورة كبيرة.

فن الرد.. تعرف على أهم 5 قواعد للتعامل مع الآخرين
"ليتني قلت له كذا"، جملة تعبر عن الندم الذاتي الذي يعتري البعض عند عدم الرد بالطريقة المناسبة على الناس باختلاف أفكارهم ومشاربهم.

استشاري يحذر مرضى السكري من سلوك شديد الخطورة.. ماذا عن المكملات؟
حذر د. ناصر الجهني استشاري سكري وسمنة، من خطورة إفراط مرضى السكري في تناول المكملات دون إشراف طبي.

ليست مَرَضية.. 5 أسباب لسرعة ضربات قلبك في الصباح
إذا كنت تشكو من سرعة ضربات قلبك في الصباح، دون القيام بأي مجهود يستدعي ذلك، فربما يرجع السبب إلى أشياء أخرى شائعة لهذه الحالة لا تتعلق بمشكلات القلب والأوعية الدموية.

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