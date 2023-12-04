للطلاب وأولياء الأمور.. كيف تستخدم منصة مدرستي وتتعرف على أبرز مزاياها؟

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أضحت منصة مدرستي، ركيزة أساسية في العملية التعليمية بالمملكة، وذلك بعد نحو أربع سنوات من ظهورها إلى النور، إبان جائحة كوفيد – 19، مع إلغاء الانتظام حضوريًا وجعل الدراسة عن بعد في مدارس الممللكة، لمنع تفشي العدوى أنذاك. اضافة اعلان

غير أن المنصة التعليمية تجاوزت مرحلة الاعتماد المؤقت عليها، لتصبح جزءًا أصيلاً من عناصر التعليم لايمكن الاستغناء عنه، أو التوقف عن استخدامه حتى بعد زاول الأسباب التي أدت إلى ظهورها.

وأصبحت المنصة هي الواجهة الرسمية المعتمدة لأكثر من ستة ملايين طالب وطالبة في أكثر من 250 ألف فصل افتراضي يومي.

بالإضافة إلى 525 ألف معلم ومعلمة وأولياء الأمور وقادة المدارس والمشرفين التربويين، الذين بإمكانهم التفاعل في نظام تعليمي متعددة المسارات والمهام.

وتسمح المنصة للطلاب بالتواصل مع المعلمين ومع أقرانهم في المدرسة، وإجراء المناقشات مثل تلك التي تجري في اليوم الدراسي.

كما تتيح للطلاب حل الواجبات، وخوض الاختبارات، ورؤية نتيجة تلك الاختبارات وملاحظات المعلمين، وذلك يسرى على جميع المراحل التعليمية.





مستجدات مدرستي



الدخول إلى منصة مدرستي



دخول مدرستي عبر توكلنا

