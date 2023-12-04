الإثنين، 20 جمادى الأولى 1445 ، 04 ديسمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. خطوات حجز موعد مدرسة القيادة عن طريق أبشر 1445

كيفية-حجز-مواعيد-لتعليم-القيادة-في-السعودية-عبر-أبشر-إلكترونياً-2022-1
حجز موعد مدرسة القيادة عن طريق أبشر 1445
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

بعد إعلان الهيئة العامة للمرور عن إتاحة إمكانية حجز موعد في مدارس تعليم القيادة بشكل إلكتروني من خلال منصة أبشر الرسمية الإلكترونية، وذلك رغبةً في التسهيل على جميع الراغبين في إتمام ذلك الأمر، يتساءل الكثيرون عن كيفية حجز موعد مدرسة القيادة عبر أبشر 1445 وتعديل موعد والأوراق المطلوبة.اضافة اعلان


كيفية حجز موعد مدرسة القيادة عبر أبشر 1445

ومن خلال منصة أبشر، تعرف على طريقة حجز موعد مدرسة القيادة بصورة إلكترونية، وذلك باتباع مجموعة من الخطوات، المتمثلة في الآتي:
1 - اذهب إلى موقع أبشر من هنا.
2 - اضغط على أيقونة “أبشر للأفراد”.
3 - أدخل كل من (اسم المستخدم وكلمة المرور).
4 - انتقل إلى تبويب “دليل الخدمات”.
5 - اضغط على تبويب “حجز موعد خاصة المرور”.
6 - انقر على أيقونة “تنفيذ الخدمة”.
7 - اضغط على تبويب “حجز موعد جديد”، ومن ثم التدريب في مدارس القيادة.
8 - حدد المنطقة.
9 - انقر على زر “التالي”.
10 - اختار الفرع المناسب، ثم حدد الموعد الأنسب بالضغط عليه.
11 - اضغط على زر “تأكيد” بياناتك وبيانات الموعد، وذلك لاستكمال الحجز.


تعديل موعد في مدارس القيادة عبر أبشر 1445

كما يمكن القيام بتعديل الموعد الذي تم حجزه في مدرسة القيادة، وذلك باتباع الخطوات التالية:
1 - ادخل إلى منصة أبشر الرسمية من هنا.
2 - اضغط على أيقونة “أبشر للأفراد”.
3 - سجل كل من (اسم المستخدم وكلمة المرور)
4 - ثم انتقل إلى تبويب “دليل الخدمات”.
5 - اضغط على تبويب “حجز موعد خاصة المرور”.
6 - حدد الموعد المراد تعديله أو إلغاءه.


شروط استخراج رخصة قيادة بالمملكة

يوجد مجموعة من المتطلبات والشروط الواجب توافرها، لكي تتمكن من إتمام عملية استخراج رخصة قيادة بنجاح، والتي تتمثل فيما هو آت من نقاط:
1 - ينبغي ألا يقل عمر المواطن أو المقيم عن 18 عام.
2 - لابد من توافر بطاقة هوية سارية المفعول، أو إقامة نظامية، بالنسبة للأشخاص الغير سعوديين.
3 - يلزم اجتياز الكشف الطبي بواسطة إحدى الجهات المعتمدة من قبل المديرية العامة للمرور.
4 - يشترط التأكد من عدم وجود أية أحكام قضائية للمتقدم بسبب بحيازة المخدرات أو تعاطيها.
5 - لابد من إحراز النجاح في اختبار القيادة.


الأوراق المطلوبة لاستخراج رخصة قيادة في السعودية 1445

فيما يلي طرح لكافة المستندات اللازم توافرها لإتمام استخراج رخصة القيادة في السعودية:
1 - لابد من إحضار 6 صور شخصية مقاس.
2 - تقديم أصل وصورة بطاقة الهوية، أو الإقامة.
3 - تحضير نسخة من بطاقة هوية الكفيل.
4 - إحضار صورة من رخصة القيادة المستخدمة من قبل المتقدم في بلده.
5 - توافر أصل ونسخة من جواز السفر.
6 - تقديم خطاب تعريفي للمتقدم، وذلك من قبل جهة العمل التي يعمل بها.
7 - إحضار ملف لحفظ الوثائق.

"تواصل" تطلق قناة إخبارية عبر واتساب.. اشترك الآن

اقرأ أيضا

BLD_P04_09092021_ED1-5
4:20 م الإثنين، 04 ديسمبر 2023

افتتاح 188 كم بشكل متصل من ازدواج طريق "الخرمة - رنية – بيشة"

أمطار غزيرة
4:13 م الإثنين، 04 ديسمبر 2023

حتى هذا الموعد.. "الأرصاد" يُحذر سكان هذه المناطق من أمطار رعدية

مجلس الشورى2
3:30 م الإثنين، 04 ديسمبر 2023

"الشورى" يناقش إدراج تحليل المخدرات في فحص ما قبل الزواج

20230102120657657
3:22 م الإثنين، 04 ديسمبر 2023

يرى بالعين المجردة.. قمر التربيع الأخير يزين سماء المملكة

اقرأ أيضا

2.5 مليون اتصال تلقاها المركز الوطني للعمليات الأمنية خلال شهر

أكثر من 546 مليون ريال تبرعات الحملة الشعبية لإغاثة الفلسطينيين في قطاع غزة

أخبار السعودية.. موعد إيداع دفعة حساب المواطن لشهر ديسمبر وشروط الإعفاء من غرامة الزكاة والضريبة

عاجل.. إحالة متهم من جنسية عربية إلى المحكمة المختصة لارتكابه هذه الجرائم

عاجل.. قنصلية المملكة باسطنبول تُحذر المواطنين من هذا الأمر

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

أبشر 4:57 م الأحد، 03 ديسمبر 2023

اليوم وغدًا.. احصل على لوحة مركبتك المميّزة عبر "أبشر"

المرور 7:43 م الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

"المرور": تنفيذ مليون و239 ألف عملية عبر أبشر خلال أكتوبر

اسقاط المركبات عبر ابشر 3:23 م الإثنين، 20 نوفمبر 2023

عاجل.. كيف تُسقط مركبتك المهملة أو التالفة عبر "أبشر" وبدون غرامات؟

ابشر 12:01 ص الخميس، 16 نوفمبر 2023

عاجل.. بهذه الخطوات يمكنك التبليغ عن تغيب العمالة المنزلية عن العمل

اقرأ أيضا

وزير الطاقة1
11:48 ص الإثنين، 04 ديسمبر 2023

وزير الطاقة: المملكة تطلق مشروع المسح الجيوغرافي العام المقبل 2024

أهم 10
11:25 ص الإثنين، 04 ديسمبر 2023

10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. عقوبات مغلّظة لمستخدمي VPN وأسباب ارتفاع أسعار السيارات المستعملة

درجات الحرارة - درجة الحرارة - الصيف
10:18 ص الإثنين، 04 ديسمبر 2023

الصغرى 4 درجات.. انخفاض درجات الحرارة المسجلة اليوم بالمملكة

هيئة البحر الأحمر
9:03 ص الإثنين، 04 ديسمبر 2023

"هيئة البحر الأحمر": غياب التأمين يلغي تراخيص سفن النزهة

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

الضمان الاجتماعي المطور
4:29 م الإثنين، 04 ديسمبر 2023

عاجل.. هل السجل الزراعي يؤثر على الضمان الاجتماعي؟

منصة مدرستي
4:23 م الإثنين، 04 ديسمبر 2023

للطلاب وأولياء الأمور.. كيف تستخدم منصة مدرستي وتتعرف على أبرز مزاياها؟

كيفية-حجز-مواعيد-لتعليم-القيادة-في-السعودية-عبر-أبشر-إلكترونياً-2022-1
3:14 م الإثنين، 04 ديسمبر 2023

عاجل.. خطوات حجز موعد مدرسة القيادة عن طريق أبشر 1445

أمطار غزيرة
2:07 م الإثنين، 04 ديسمبر 2023

عاجل.. "الأرصاد" يُحذر من أمطار غزيرة على هذه المناطق

النيابة العامة
1:03 م الإثنين، 04 ديسمبر 2023

عاجل.. إحالة متهم من جنسية عربية إلى المحكمة المختصة لارتكابه هذه الجرائم

images
12:31 م الإثنين، 04 ديسمبر 2023

عاجل.. قنصلية المملكة باسطنبول تُحذر المواطنين من هذا الأمر