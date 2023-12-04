عاجل.. خطوات حجز موعد مدرسة القيادة عن طريق أبشر 1445

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بعد إعلان الهيئة العامة للمرور عن إتاحة إمكانية حجز موعد في مدارس تعليم القيادة بشكل إلكتروني من خلال منصة أبشر الرسمية الإلكترونية، وذلك رغبةً في التسهيل على جميع الراغبين في إتمام ذلك الأمر، يتساءل الكثيرون عن كيفية حجز موعد مدرسة القيادة عبر أبشر 1445 وتعديل موعد والأوراق المطلوبة. اضافة اعلان







كيفية حجز موعد مدرسة القيادة عبر أبشر 1445



تعديل موعد في مدارس القيادة عبر أبشر 1445



شروط استخراج رخصة قيادة بالمملكة



الأوراق المطلوبة لاستخراج رخصة قيادة في السعودية 1445



ومن خلال منصة أبشر، تعرف على طريقة حجز موعد مدرسة القيادة بصورة إلكترونية، وذلك باتباع مجموعة من الخطوات، المتمثلة في الآتي:1 - اذهب إلى موقع أبشر من هنا.2 - اضغط على أيقونة “أبشر للأفراد”.3 - أدخل كل من (اسم المستخدم وكلمة المرور).4 - انتقل إلى تبويب “دليل الخدمات”.5 - اضغط على تبويب “حجز موعد خاصة المرور”.6 - انقر على أيقونة “تنفيذ الخدمة”.7 - اضغط على تبويب “حجز موعد جديد”، ومن ثم التدريب في مدارس القيادة.8 - حدد المنطقة.9 - انقر على زر “التالي”.10 - اختار الفرع المناسب، ثم حدد الموعد الأنسب بالضغط عليه.11 - اضغط على زر “تأكيد” بياناتك وبيانات الموعد، وذلك لاستكمال الحجز.كما يمكن القيام بتعديل الموعد الذي تم حجزه في مدرسة القيادة، وذلك باتباع الخطوات التالية:1 - ادخل إلى منصة أبشر الرسمية من هنا.2 - اضغط على أيقونة “أبشر للأفراد”.3 - سجل كل من (اسم المستخدم وكلمة المرور)4 - ثم انتقل إلى تبويب “دليل الخدمات”.5 - اضغط على تبويب “حجز موعد خاصة المرور”.6 - حدد الموعد المراد تعديله أو إلغاءه.يوجد مجموعة من المتطلبات والشروط الواجب توافرها، لكي تتمكن من إتمام عملية استخراج رخصة قيادة بنجاح، والتي تتمثل فيما هو آت من نقاط:1 - ينبغي ألا يقل عمر المواطن أو المقيم عن 18 عام.2 - لابد من توافر بطاقة هوية سارية المفعول، أو إقامة نظامية، بالنسبة للأشخاص الغير سعوديين.3 - يلزم اجتياز الكشف الطبي بواسطة إحدى الجهات المعتمدة من قبل المديرية العامة للمرور.4 - يشترط التأكد من عدم وجود أية أحكام قضائية للمتقدم بسبب بحيازة المخدرات أو تعاطيها.5 - لابد من إحراز النجاح في اختبار القيادة.فيما يلي طرح لكافة المستندات اللازم توافرها لإتمام استخراج رخصة القيادة في السعودية:1 - لابد من إحضار 6 صور شخصية مقاس.2 - تقديم أصل وصورة بطاقة الهوية، أو الإقامة.3 - تحضير نسخة من بطاقة هوية الكفيل.4 - إحضار صورة من رخصة القيادة المستخدمة من قبل المتقدم في بلده.5 - توافر أصل ونسخة من جواز السفر.6 - تقديم خطاب تعريفي للمتقدم، وذلك من قبل جهة العمل التي يعمل بها.7 - إحضار ملف لحفظ الوثائق.