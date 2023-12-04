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راتب 5700 ريال .. غرفة حفر الباطن تعلن عن 280 وظيفة بالرياض وجدة

الراتب - ريال 0 عملة
غرفة حفر الباطن
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أعلنت غرفة حفر الباطن عن توفر 280 وظيفة شاغرة للرجال والنساء في (الرياض وجدة) بالتعاون مع شركة زهران لإدارة المرافق مع جهات حكومية.اضافة اعلان

غرفة حفر الباطن تعلن عن 280 وظيفة بالرياض وجدة

وأوضحت أن الوظائف متاحة برواتب تبدأ من 5700 ريال (حسب التخصص) على المسميات والشروط التالية:

* المسميات الوظيفية:

1- أمن وسلامة (عدد 30).
2- فني ميكانيكي (عدد 40).
3- تبريد وتكييف (عدد 60).
4- فني إلكترونيات (عدد 30).
5- كهربائي جهد مرتفع (عدد 30).
6- كهربائي جهد منخفض (عدد 30).
7- فني حرافة دهان - سباك - لحام (عدد 60).

* الشروط المطلوبة:

- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.- حاصل على مؤهل علمي دبلوم أو بكالوريوس في مجال العمل.

* طريقة التقديم:

التقديم متاح حاليًا من خلال هذا الرابط (اضغط هنا).

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