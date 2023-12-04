"أبشر" تحذر من الاستغلال والاحتيال.. ومشاركة هذه المعلومات كلمة السر

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جددت منصة "أبشر" الإلكترونية تحذيرها من عمليات الاحتيال من خلال مشاركة بيانات ومعلومات الهوية الوطنية مع الآخرين، وناشدت المواطنين بعدم منح هؤلاء الفرصة "ليستغلونك". اضافة اعلان

وأكدت المنصة على صفحتها الرسمية في "إكس"، تحت شعار حمايتك تهمنا، حافظ على هويتك الوطنية ولا تشارك معلوماتها نهائيا.





أبشر تحذر من الروابط والإيميلات المشبوهة



ضرورة المحافظة على سرية بياناتك



جهود أبشر لمكافحة الاحتيال



كما حذرت المنصة الإلكترونية لوزارة الداخلية "أبشر"، المستفيدين من خدماتها من رسائل البريد الإلكتروني، التي تطلب منهم معلومات شخصية، أو تحيلهم إلى استخدام روابط لسداد مبالغ مالية.مؤكدةً ضرورة التعامل مع الحسابات الرسمية للمنصة من خلال موقعها على الشبكة العنكبوتية www.absher.sa، وتطبيق "أبشر أفراد" و"أبشر أعمال" المتوافرة على "قوقل بلاي" و"آب ستور" و"آب جاليري".وشددت المنصة على عدم مشاركة اسم المستخدم والرقم السري ورمز التأكيد مع أي جهة أو شخص، والمحافظة على سرية البيانات؛ حمايةً لخصوصيتهم وتجنبًا لتعرضهم لعمليات الاحتيال، وعدم زيارة وتسجيل الدخول لمواقع غير آمنة.يذكر أن منصة "أبشر" تواصل مساعيها عبر حملتها التوعوية "لا يستغلونك"، لتوعية المستفيدين من خدماتها بضرورة عدم مشاركة معلوماتهم وبياناتهم مع الآخرين؛ تجنبًا لأي عملية احتيال قد تحدث لهم عبر قنوات التواصل المتاحة.