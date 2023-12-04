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صحيفة تواصل الالكترونية

الزكاة والضربة والجمارك: «الإكرامية» خارج نطاق «القيمة المضافة»

هيئة الزكاة 1
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
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أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أنه يمكن للشخص الخاضع للضريبة أو الموظفين الذين يعملون لديه الحصول على مقابل مالي إضافي على الخدمات المقدمة المتعارف عليها بـ "الإكرامية".اضافة اعلان

الحالات التي لا يلزم فيها العميل بتقديم الإكرامية

وشددت الهيئة على أن «الإكرامية» ليست بمقابل متعلق بتقديم الخدمة، وبالتالي تعد على أنها خارج نطاق ضريبة القيمة المضافة في الحالات التي يقوم العميل فيها فعلياً بتقديم هذا المبلغ الإضافي بصورة حرة (الحالات التي لا يلزم فيها العميل بتقديم الإكرامية، ولا يتم اقتراح قيمة الإكرامية).

الدليل الإرشادي الخاص بالأنشطة الترفيهية

ونوّهت «الزكاة والضريبة والجمارك» إلى أنه يمكن الاطلاع على الفصل السابع من الدليل الإرشادي الخاص بالأنشطة الترفيهية، من خلال الرابط التالي، : http://zat.ca/PU2XDe ، وفقا لـ "عكاظ".

توضيح هيئة الزكاة حول الاستقطاع من الإكرامية

وجاء توضيح هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، ردا على الاستفسارات الواردة إليها، بشأن ما أثير حول الاستقطاع من «الإكرامية» الممنوحة من العملاء لمندوبي أحد تطبيقات التوصيل.
 ففي الوقت الذي أكد أحد العملاء أنه تواصل مع أحد المندوبين المسجلين في التطبيق وإفادة مندوب التوصيل بأن الإكرامية لا يتسلمها كاملة، بل يتم إعطاؤه جزءاً منها.

المكافأة حق للمندوب ولا يقطتع منها شيء

أكدت إدارة التطبيق أن المكافأة تصل كاملة له مهما كانت قيمتها ويخصم منها فقط قيمة الضريبة فقط ولا يحصل التطبيق على أي مبلغ من المكافأة التي يتم دفعها للمندوب.
وأكدت إدارة التطبيق عبر حسابها في منصة «إكس» الحرص على حقوق مراسلي التطبيق وعدم المزايدة بها، موضحة أن المكافأة التي يتم تقديمها لمندوب التوصيل حق له ولا يتم اقتطاع أي مبلغ منها إلا في حال وجود مبالغ مستحقه عليه يجب تسديدها.

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