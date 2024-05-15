الأربعاء، 07 ذو القعدة 1445 ، 15 مايو 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. بعد قرارات الشؤون البلدية.. إجراءات فورية بشأن تعبئة الصوص والمايونيز بالشرقية

أمانة الشرقية
أمانة الشرقية
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

وجهت أمانة المنطقة الشرقية منع إعداد وتجهيز أو تحضير وتعبئة الصوصات، (المايونيز، والثوم، والصوصات الأخرى) داخل المنشآت الغذائية بهدف حماية المستهلكين.اضافة اعلان

قرار فوري من أمانة الشرقية

وقالت الأمانة، في بيان لها: "حرصاً على سلامة المستهلك.. منع إعداد وتجهيز أو تحضير وتعبئة الصوصات، (المايونيز، والثوم، والصوصات الأخرى) داخل المنشآت الغذائية، و وضع نموذج لآلية التعامل معها وفق الاشتراطات والمواصفات ". 




إيقاف وسحب "المايونيز" من أسواق المملكة

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وفقًا لما ورد من الهيئة العامة للغذاء والدواء، واستمرارًا للإجراءات التي تعمل عليها الجهات الحكومية بشأن ظهور حالات التسمم في مطعم (همبرقيني) بمدينة الرياض، خلال الفترة الماضية.
فقد أظهرت إحدى نتائج التحاليل المخبرية التي أجرتها الهيئة وجود بكتيريا (كلوستريديوم بوتولينوم) المسببة للتسمم الوشيجي في عينة من مادة (المايونيز) من ماركة (BON TUM)، في منتجات المنشأة الغذائية المشار إليها.

ومع اتضاح وجود تلك المادة في أحد المصانع أيضاً، قامت الوزارة، وبالتعاون مع الهيئة والجهات ذات العلاقة، باتخاذ إجراءات إضافية لما تم عمله سابقاً، وتضمّنت:
1 - إيقاف توزيع المُنتج المذكور (المايونيز).
2 - سحبه من الأسواق والمنشآت الغذائية في جميع مدن المملكة.
3 - إيقاف المصنع تمهيداً لتطبيق الإجراءات النظامية.
4 - سحب الكميات المتبقية من المنتج في المصنع بجميع التشغيلات وكل تواريخ الصلاحية.
5 - إشعار جميع عملاء المصنع من مطاعم ومنشآت غذائية بإتلاف جميع ما لديهم من كميات.
6 - مواصلة عمليات الرصد والتقصي والحملات الرقابية على مستوى جميع مدن المملكة من قبل الأمانات والبلديات والجهات ذات العلاقة، وبما يضمن سلامة المنتجات الغذائية المقدمة للمستهلك.
وأهابت الوزارة والجهات ذات العلاقة بأهمية استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق خلف ما يتم تداوله من شائعات وأخبار مغلوطة.

اقرأ أيضا

الإطاحة بـ 3 باكستانيين متلبسين بآليات تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة

عبر صالات مخصصة في 11 مطارا.. الداخلية تطلق ختمًا خاصًا للمستفيدين من مبادرة طريق مكة

وصول الطائرة الإغاثية الـ 50 للشعب الفلسطيني في غزة

بمشاركة 43 جهة حكومية.. استعراض الأثر المناخي في حج 1445هـ في ندوة غداً

برعاية ولي العهد.. انطلاق أعمال الملتقى العربي لهيئات مكافحة الفساد ووحدات التحريات المالية

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

وزارة الداخلية 5:01 م الأحد، 12 مايو 2024

عاجل.. جريمة نكراء.. تنفيذ حُكم الشرع في مواطن تخلص من زوجته بطريقة بشعة بالشرقية

حريق منزل - حريق - الدفاع المدني -- التدفئة - 6:45 م الجمعة، 10 مايو 2024

مدني الدمام يُخمد حريقًا في مصنع دون وجود إصابات

أمطار غزيرة 2:07 م الإثنين، 06 مايو 2024

تقلبات جوية.. الدفاع المدني يدعو سكان هذه المناطق إلى توخي الحذر

4ق234423 4:44 م الأحد، 05 مايو 2024

بشرى لأهالي الأحساء بشأن سفلتة مخططات المنح بمدينة العيون