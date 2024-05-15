التعليم تنظم النسخة الأولى من ملتقى القطاع غير الربحي في الرياض

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برعاية وزير التعليم الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان، تنظّم وزارة التعليم ملتقى القطاع غير الربحي في التعليم في نسخته الأولى تحت عنوان: "آفاق وتطلعات"، وذلك بمقر الوزارة في طريق الملك عبدالله بالرياض يومي 29 و30 مايو الجاري.



ملتقى القطاع غير الربحي في التعليم



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