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يومي 29 و30 مايو الجاري

التعليم تنظم النسخة الأولى من ملتقى القطاع غير الربحي في الرياض

وزارة التعليم السعودية
ملتقى القطاع غير الربحي في التعليم
أ أ
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 برعاية وزير التعليم الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان، تنظّم وزارة التعليم ملتقى القطاع غير الربحي في التعليم في نسخته الأولى تحت عنوان: "آفاق وتطلعات"، وذلك بمقر الوزارة في طريق الملك عبدالله بالرياض يومي 29 و30 مايو الجاري.اضافة اعلان

ملتقى القطاع غير الربحي في التعليم

 ويأتي تنظيم الملتقى للإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، والمتمثلة في تحقيق أثر أكبر للقطاع غير الربحي، وتمكين الشركات من المسؤولية الاجتماعية، إلى جانب تشجيع العمل التطوعي ضمن التوجهات الرئيسة لمنظومة التعليم والتدريب.
 ويهدف الملتقى إلى توسيع مشاركة القطاع غير الربحي في التعليم، والتعرّف على التجارب الناجحة والممارسات المؤثرة في هذا القطاع، وتحفيز المنظمات غير الربحية في التعليم، وتعزيز المشاركة المجتمعية في التعليم، إضافة إلى تشجيع التجارب النوعية في التعليم غير الربحي وتحفيز التوسع فيها وتمكينها.
 ويشارك في ملتقى القطاع غير الربحي في التعليم العديد من الجامعات، الجهات الحكومية ذات الصلة، الأوقاف التعليمية، مؤسسات المنح التعليمية، الكليات التقنية والمعاهد، المدارس غير الربحية، الجمعيات والشركات والمؤسسات الأهلية غير الربحية في مجال التعليم، الجمعيات التعاونية ذات الصلة، وكذلك المهتمون والباحثون في ذات المجال.

مناقشة عدد من الموضوعات

 وسيناقش الملتقى عدداً من الموضوعات، أبرزها: واقع المنظمات غير الربحية في التعليم، وممكناتها، نماذج من التجارب الرائدة في هذا المجال، الفرص الواعدة والتحديات التي تواجه التعليم غير الربحي في المملكة واستشراف المستقبل، إلى جانب تطلعات التعليم الجامعي غير الربحي، وأدوار المسؤولية المجتمعية في هذا القطاع، إضافة إلى تجسير العلاقات بين مؤسسات المنح والمنظمات غير الربحية في التعليم.
 ويصاحب الملتقى معرض لعددٍ من الجهات المشاركة، يتضمن عرض خدماتها ومنتجاتها، ومنجزاتها ذات الصلة، وتقديم الاستشارات للزوار من الخبراء المتخصصين في القطاع، وكذلك إتاحة منصة لتوقيع الاتفاقيات وعقد الشراكات.
 ودعت وزارة التعليم ممثلةً بالإدارة العامة للمسؤولية المجتمعية والعمل التطوعي، الفئات المستهدفة من الملتقى إلى التسجيل عبر الموقع الإلكتروني: "هنا"، لضمان سهولة التسجيل والاستفادة المثلى من فعاليات الملتقى.

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