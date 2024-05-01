رابطة العالم الإسلامي تُثمِّن البيان الشرعي الصادر حول "عدم جواز الحج بدون تصريح"

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أعربتْ رابطةُ العالم الإسلامي عن تثمينها الكبير للبيان الشرعي الصادر عن هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، الذي أكدَت من خلاله بالأدلةِ الشرعيةِ عدمَ جواز الذهاب للحج دون تصريح، وإثْم فاعلِه.





سلوكيات فردية مؤسِفة



الالتزام بإجراءات الحج



وفي بيانٍ للأمانة العامة، أكَّد معالي أمينها العام، رئيس هيئة علماء المسلمين، الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، أنَّ هذا البيانَ الضافي يؤصّل شرعًا لمعالجة سلوكياتٍ فرديةٍ مؤسِفة، ألحقَتْ الأذى بالحُجّاج النظاميين، ووضعَت عِبئًا على الجهات التنظيمية التي تبذل جُهودًا عظيمةً، وتُسَخِّر إمكاناتها كافةً لخدمة ضيوف الرحمن على أعلى المستويات.وشدَّد معاليه على أهمية استشعار ضيوفِ الرحمن لمضامين بيان الهيئة، المؤكّد على وجوب الالتزام بإجراءات الحج التي تتوخّى مصلحةَ الحُجّاج، ولا سيما سلامتهم، والمساواة بينهم في فُرَص الحج، وَفق الطاقة الاستيعابية لمساحة المشاعر.ورفعَ معالي أمين عام الرابطة، باسم مجامع الرابطة وهيئاتها ومجالسها العالَمية، الشكرَ والتقديرَ لحكومة المملكة العربية السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله-، على ما تبذُله من رعايةٍ وعنايةٍ بضيوف الرحمن، ليؤدُّوا نسُكَهم بِيُسر وطُمأنينة في سياق شَرف خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.