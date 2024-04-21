أخبار السعودية.. أهلية دفعة مايو من حساب المواطن وتوضيح من المرور حول حجز الحساب البنكي

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تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الأحد، حتى الساعة الخامسة مساءً، والتي جاء أبرزها كالتالي:
وزير المالية: التحديات الجيوسياسية لها تداعيات سلبية على الاقتصاد العالمي (فيديو)قال وزير المالية، محمد الجدعان، إن تصاعد التوترات الجيوسياسية والتي ستكون لها عواقب سلبية على الاقتصاد العالمي بلا شك.. المزيد هنا
ارتكب فعلاً مشينًا مع حدث.. شرطة الرياض تقبض على اليمني "منصور مرزاح شثان"
ألقت شرطة منطقة الرياض، تقبض على اليمني "منصور مرزاح شثان"، لتحرشه بحدث.. المزيد هنا
إنذار أحمر لـ 8 مساءً.. "الأرصاد" يُحذر سكان مكة والرياض و10 مناطق من أمطار غزيرة وسيول وصواعق رعديةأصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد تحذيرًا من أمطار مع رياح مثيرة للأتربة والغبار على عدد من مناطق المملكة.. المزيد هنا
حجز الحساب البنكي بعد انتهاء فترة تخفيض المخالفات.. المرور يوضح
أصدرت الإدارة العامة للمرور اليوم توضيحًا مهمًا بشأن حجز الحساب البنكي بعد انتهاء فترة التخفيض والمهلة.. المزيد هنا
قدّم طلبك الآن.. النقل الداخلي للمعلمين عبر نظام نور خطوة بخطوة
يبدأ اليوم الأحد، فتح باب التقدم لتسجيل طلبات النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات عبر حساباتهم في برنامج نور، وذلك خلال الفترة ما بين 12/10/1445هـ إلى 16/10/1445هـ.. المزيد هنا
اليوم.. بدء الرصد الآلي لمخالفات الشاحنات والحافلات في جميع مناطق المملكة
أعلنت الهيئة العامة للنقل، أنها بدأت اليوم الأحد، الرصد الآلي لمخالفات الشاحنات والحافلات في جميع المناطق، وذلك امتداداً لسلسلة إطلاق الرصد الآلي لمخالفات النقل العام في المملكة.. المزيد هنا
بعد تقديم صرف دفعة أبريل.. توضيح من حساب المواطن حول موعد أهلية دفعة مايو
يترقب مستفيدو حساب المواطن، إعلان نتيجة أهلية الدورة 78 (شهر مايو 2024).. المزيد هنا
بدء التسجيل في برنامج تكافل بالمدارس المشمولةأعلنت مؤسسة "تكافل" الخيرية، عن مواعيد تسجيل طلاب وطالبات التعليم العام ذوي الحاجة في برامجها للعام الدراسي القادم 1446هـ.. المزيد هنا
قنصلية المملكة في دبي تتكفل بأكثر من 200 مواطن عالقتبذل القنصلية العامة للمملكة في دبي، جهودًا حثيثة لإجلاء المواطنين السعوديين بعد توقف الرحلات من وإلى مطار دبي، جراء العاصفة القوية التي اجتاحت الإمارات.. المزيد هنا
براتب 13 ألف ريال.. رابط وطريقة التقديم على وظائف الخريجين في نيوم
كشفت شركة نيوم عن توفر وظائف إدارية وهندسية لدى شركائها برواتب تصل 13,000 ريال، وذلك وفقًا للتفاصيل الموضحة أدناه.. المزيد هنا