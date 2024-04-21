أخبار السعودية.. أهلية دفعة مايو من حساب المواطن وتوضيح من المرور حول حجز الحساب البنكي

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تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الأحد، حتى الساعة الخامسة مساءً، والتي جاء أبرزها كالتالي:





وزير المالية: التحديات الجيوسياسية لها تداعيات سلبية على الاقتصاد العالمي (فيديو)



ارتكب فعلاً مشينًا مع حدث.. شرطة الرياض تقبض على اليمني "منصور مرزاح شثان"



إنذار أحمر لـ 8 مساءً.. "الأرصاد" يُحذر سكان مكة والرياض و10 مناطق من أمطار غزيرة وسيول وصواعق رعدية



حجز الحساب البنكي بعد انتهاء فترة تخفيض المخالفات.. المرور يوضح



قدّم طلبك الآن.. النقل الداخلي للمعلمين عبر نظام نور خطوة بخطوة



اليوم.. بدء الرصد الآلي لمخالفات الشاحنات والحافلات في جميع مناطق المملكة



بعد تقديم صرف دفعة أبريل.. توضيح من حساب المواطن حول موعد أهلية دفعة مايو



بدء التسجيل في برنامج تكافل بالمدارس المشمولة



قنصلية المملكة في دبي تتكفل بأكثر من 200 مواطن عالق



براتب 13 ألف ريال.. رابط وطريقة التقديم على وظائف الخريجين في نيوم

