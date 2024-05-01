بشرى للموقوف خدماتهم من حساب المواطن بخصوص صرف الدعم

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أتاح "حساب المواطن"، المستحق الموقوف خدماته، الاستفادة من الدعم المقدم من البرنامج وفق شروط.

وقال البرنامج ردًا على استفسار بهذا الصدد عبر حسابه في منصة "إكس": "في حال وجود إيقاف خدمات والحساب البنكي الخاص بك لدينا "نشط" وكنت مستحقًا للدعم، يمكنك التوجه للبنك للاستفادة من مبلغ دعم حساب المواطن. وفي حال واجهتك مشكلة يتم معالجتها من قبل البنك".



وعليكم السلام، في حال وجود إيقاف خدمات والحساب البنكي الخاص بك لدينا "نشط" وكنت مستحق للدعم، يمكنك التوجه للبنك للإستفادة من مبلغ دعم حساب المواطن، وفي حال واجهتك مشكلة يتم معالجتها من قبل البنك، نسعد بخدمتك — خدمة المستفيدين (@Citizen_care) April 30, 2024

استقطاع البنك من حساب المواطن



ماذا تفعل عند عدم صرف حساب المواطن؟



تقديم اعتراض في حساب المواطن



المستهدفون من حساب المواطن

