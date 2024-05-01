بشرى للموقوف خدماتهم من حساب المواطن بخصوص صرف الدعم

أتاح "حساب المواطن"، المستحق الموقوف خدماته، الاستفادة من الدعم المقدم من البرنامج وفق شروط.
وقال البرنامج ردًا على استفسار بهذا الصدد عبر حسابه في منصة "إكس": "في حال وجود إيقاف خدمات والحساب البنكي الخاص بك لدينا "نشط" وكنت مستحقًا للدعم، يمكنك التوجه للبنك للاستفادة من مبلغ دعم حساب المواطن. وفي حال واجهتك مشكلة يتم معالجتها من قبل البنك".
وعليكم السلام، في حال وجود إيقاف خدمات والحساب البنكي الخاص بك لدينا "نشط" وكنت مستحق للدعم، يمكنك التوجه للبنك للإستفادة من مبلغ دعم حساب المواطن، وفي حال واجهتك مشكلة يتم معالجتها من قبل البنك، نسعد بخدمتك— خدمة المستفيدين (@Citizen_care) April 30, 2024
استقطاع البنك من حساب المواطنودعا حساب المواطن، المستفيدين الذين يستقطع البنك من الدعم الشهري المخصص لهم إلى اتخاذ تحرك قانوني ضدها.
وقال ردًا على استفسار حول ما إذا كان يحق للبنك الاستقطاع من دعم حساب المواطن: لا يحق للبنك سحب المبالغ المستحقة من حساب المواطن، ويمكنك التوجه إلى البنك لتقديم الشكوى".
وأضاف: "وفي حال عدم حل المشكلة بإمكانك تصعيد الشكوى للبنك المركزي السعودي من خلال الرقم 8001256666 أو الرابط التالي ( من هنا)".
ماذا تفعل عند عدم صرف حساب المواطن؟كشف حساب المواطن، عن الإجراءات التي يتعين على المستفيد اتخاذها في حال عدم صرف الدعم، عبر رفع طلب عبر خدمك "صوتك مسموع"، على النحو التالي:
الدخول إلى الموقع الإلكتروني لحساب المواطن (من هنا)
اختيار خدمة صوتك مسموع.
تحديد نوع الطلب الرئيسي المتعلق بالمدفوعات.
اختيار نوع الطلب الفرعي "لم يتم استلام الدفعة".
تقديم اعتراض في حساب المواطنوحدد البرنامج خطوات الاعتراض على عدم الأهلية، وتتمثل في الآتي:
الدخول إلى حسابك عبر الحساب الإلكتروني لحساب المواطن (من هنا)
النقر على دراسة الأهلية.
النقر على أسباب عدم أهلية العائل.
النقر على تقديم اعتراض.
النقر على رفع المستندات إن وجدت.
المستهدفون من حساب المواطنتشمل الفئات المستهدفة من برنامج الدعم، الآتي:
1 – الأسر السعودية.
2 – المواطن غير المتزوج.
3 – الأفراد المستقلون في سكن خاص كفرد مستقل.
4 – الأفراد المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.
5 – الأفراد الحاملون للبطاقات الخاصة بالنقل.
6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.
7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.
8 – زوجة المواطن السعودي.