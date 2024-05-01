الأربعاء، 22 شوال 1445 ، 01 مايو 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

بشرى للموقوف خدماتهم من حساب المواطن بخصوص صرف الدعم

حساب المواطن
حساب المواطن
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook


أتاح "حساب المواطن"، المستحق الموقوف خدماته، الاستفادة من الدعم المقدم من البرنامج وفق شروط. 
وقال البرنامج ردًا على استفسار بهذا الصدد عبر حسابه في منصة "إكس": "في حال وجود إيقاف خدمات والحساب البنكي الخاص بك لدينا "نشط" وكنت مستحقًا للدعم، يمكنك التوجه للبنك للاستفادة من مبلغ دعم حساب المواطن. وفي حال واجهتك مشكلة يتم معالجتها من قبل البنك".اضافة اعلان


استقطاع البنك من حساب المواطن

ودعا حساب المواطن، المستفيدين الذين يستقطع البنك من الدعم الشهري المخصص لهم إلى اتخاذ تحرك قانوني ضدها.
وقال ردًا على استفسار حول ما إذا كان يحق للبنك الاستقطاع من دعم حساب المواطن: لا يحق للبنك سحب المبالغ المستحقة من حساب المواطن، ويمكنك التوجه إلى البنك لتقديم الشكوى".
وأضاف: "وفي حال عدم حل المشكلة بإمكانك تصعيد الشكوى للبنك المركزي السعودي من خلال الرقم 8001256666 أو الرابط التالي ( من هنا)".


ماذا تفعل عند عدم صرف حساب المواطن؟

كشف حساب المواطن، عن الإجراءات التي يتعين على المستفيد اتخاذها في حال عدم صرف الدعم، عبر رفع طلب عبر خدمك "صوتك مسموع"، على النحو التالي:
الدخول إلى الموقع الإلكتروني لحساب المواطن (من هنا)
اختيار خدمة صوتك مسموع. 
تحديد نوع الطلب الرئيسي المتعلق بالمدفوعات. 
اختيار نوع الطلب الفرعي "لم يتم استلام الدفعة".

تقديم اعتراض في حساب المواطن

وحدد البرنامج خطوات الاعتراض على عدم الأهلية، وتتمثل في الآتي: 
الدخول إلى حسابك عبر الحساب الإلكتروني لحساب المواطن (من هنا)
النقر على دراسة الأهلية. 
النقر على أسباب عدم أهلية العائل.
النقر على تقديم اعتراض.
النقر على رفع المستندات إن وجدت.


المستهدفون من حساب المواطن

تشمل الفئات المستهدفة من برنامج الدعم، الآتي:
1 – الأسر السعودية.
2 – المواطن غير المتزوج.
3 – الأفراد المستقلون في سكن خاص كفرد مستقل.
4 – الأفراد المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.
5 – الأفراد الحاملون للبطاقات الخاصة بالنقل.
6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.
7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.
8 – زوجة المواطن السعودي.

اقرأ أيضا

مخالفة تشكل خطرًا على السلامة العامة هل تحرم من تخفيض الـ 50%؟.. المرور يحسم الأمر

بدأ الآن.. رابط وطريقة التقديم على وظائف شاغرة بالجامعة الإسلامية

سارع بالتقديم.. "سار" توفر وظائف شاغرة للخريجين بـ 3 مناطق

عاجل.. مساند يجيب.. هل يمكن التعديل على تأشيرة الاستقدام بعد إصدارها؟

من لديه رخصة مركبات أشغال عامة ..هل يمكنه قيادة السيارة؟

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

حساب المواطن - التسجيل 3:04 م الخميس، 04 أبريل 2024

عاجل.. هل يشترط حد أقصى لأعداد التابعين في حساب المواطن؟.. توضيح من البرنامج

حساب المواطن - ريال 5:05 م الخميس، 04 أبريل 2024

عاجل.. حساب المواطن يكشف سر تفاوت مبلغ الدعم من شهر لآخر

حساب المواطن - ريال - الراتب 6:31 م الأربعاء، 03 أبريل 2024

عقب إيداع الدفعة 77.. حساب المواطن يدعو إلى هذا الإجراء ضد البنك

حساب المواطن 6:02 م الأربعاء، 03 أبريل 2024

عاجل.. مع إيداع الدفعة 77.. بشرى من حساب المواطن لـ "الموقوف خدماتهم"