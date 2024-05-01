"النقل" تحدد شروط منح التصاريح على الطرق التابعة لها

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طرحت الهيئة العامة للنقل، مسودة لائحة تصاريح الطرق، عبر منصة "استطلاع"، والتي تهدف إلى توضيح المتطلبات والإجراءات المتبعة للحصول على التصاريح اللازمة للقيام بأي أعمال على الطرق التي تقع تحت إشراف الهيئة العامة للطرق.





شروط الحصول على التصريح



الية تقديم طلبات الإصدار والتمديد



تمديد التصريح



مهام الهيئة العامة للنقل



وتشترط اللائحة للحصول على التصريح تقديم التالي:سجل تجاري بنفس النشاط المراد الحصول على تصريح له وأي مستندات ووثائق أخرى تطلبها الهيئة -بحسب الحالة-.موافقه من الجهة المالكة للمشروع المنفذ.التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالأعمال التي ستنفذ.تقديم خطة توضح تأمين السلامة المؤقت لسالكي الطريق أثناء تأدية الأعمال على حرم الطريق.تقديم خطة توضح تأمين السلامة الدائم في حال تطلب العمل ذلك.جدول زمني يحدد تواريخ البدء والانتهاء من الأعمال على حرم الطريق.مخطط يوضح الية العمل المطلوب التصريح له بشكل تفصيلي.وتشترط اللائحة، تقديم الوثائق الداعمة باللغة العربية أو مترجمة من مكتب ترجمة معتمد، على أن تكون جميع المستندات المقدمة من خارج المملكة مصدقة من الجهات المختصةوتلزم اللائحة الراغبين بتنفيذ أي أعمال على أحرام الطرق تقديم طلب الحصول على التصريح المطلوب حسب الخطوات التالية:التقدم للهيئة بطلب التصريح عن طريق المنصة الإلكترونية.تقوم الهيئة بمراجعة طلب التصريح للتأكد من اكتماله والتحقق من استيفاء المتطلبات اللازمة بحسب نوع التصريح خلال (10) أيام عمل ويمكن التمديد لمدد مماثلة حسب طبيعة التصريح والاعمال التي سيتم تنفيذها.تصدر الهيئة فاتورة المقابل المالي للتصريح -إن وجد- وذلك وفقا لنوعه في حال استيفاء الطلب لجميع الاشتراطات.سداد المقابل المالي للتصريح.تقوم الهيئة بإصدار التصريح.في حال رفض الطلب يكون قرار الهيئة مسببًا.وأجازت اللائحة تمديد التصريح لمدة محددة بناء على طلب من المتقدم قبل انتهاء مدته ب (60) يومًا.ويكون تمديد التصريح بنفس بيانات التصريح المنتهي او المقارب على الانتهاء والصادر من الهيئة وفق الخطوات التالية:التقدم للهيئة بطلب تمديد التصريح عن طريق المنصة الإلكترونية.تقوم الهيئة بمراجعة طلب تمديد التصريح للتأكد من اكتماله والتحقق من استيفاء المتطلبات اللازمة بحسب نوع التصريح خلال (5) أيام عمل.تصدر الهيئة فاتورة المقابل المالي للتصريح -إن وجد- وذلك وفقا لنوعه في حال استيفاء الطلب لجميع الاشتراطات.سداد المقابل المالي للتصريح.تقوم الهيئة بإصدار تمديد التصريح.في حال رفض الطلب يكون قرار الهيئة مسبباً.لباب الخامس: الرقابة, والمتابعة, والامتثالويخضع الحاصلون على التصاريح للرقابة، والمتابعة والتقييم من قبل الهيئة، ويحق للهيئة (أو من تعينه) التأكد من الالتزام باشتراطات التصريح وتطبيقه للمواصفات والمعايير المعتمدة.ومنحت اللائحة، الهيئة العامة للنقل في سبيل مباشرة مهامها الخاصة بالرقابة، والمتابعة، والامتثال، القيام بالآتي:التحقق من صحة البيانات المقدمة والتقارير المعدة من قبل المتقدم.إجراء الزيارات الميدانية للتحقق من الأعمال المنفذة على أحرام الطرق.التنسيق والمتابعة، عند اللزوم، مع الجهات المختصة وذات العلاقة، والاستعانة بها للرقابة والتفتيش وضبط المخالفات والتحقيق فيها أو لتنفيذ أي قرار يصدر في حق المخالف.استخدام كل السبل المتاحة والتقنيات الممكنة لرصد المخالفات لأي من بنود اللائحة وضبطها.وأوجبت عند انتهاء تنفيذ الأعمال على صاحب التصريح الحصول على شهادة إنهاء أعمال من قبل الهيئة.وتتم مباشرة إجراءات ضبط المخالفة بناء على نتائج الزيارات، أو الحملات الرقابية، أو بناء على بلاغ مقدم للهيئة.ولا يحق للمصرح له التنازل عن التصريح، أو أي جزء منه، أو رهنه، أو بيعه، أو تأجيره، أو هبة منفعته.ويخضع مخالفو هذه اللائحة الى قواعد العقوبات واللوائح التنفيذية الخاصة بها.