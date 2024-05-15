الأربعاء، 07 ذو القعدة 1445 ، 15 مايو 2024

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إصابة شخصين في حريق بمبنى بحي الخليل.. والدفاع المدني بالمدينة يتدخل..

الدفاع المدني
ارشيفية
أ أ
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 أعلن الدفاع المدني بالمدينة المنورة، عن إخماد حريق في مبنى بحي الخليل، نتج عنه إصابة شخصين.

وفاة شخصين في انهيار بئر:اضافة اعلان

وفي وقت سابق، باشرت فرق الدفاع المدني، حادثة وفاة شخصين إثر انهيار بئر عليهما أثناء أعمال حفر في ينبع.

وفاة شخصين في ينبع

وقالت المديرية العامة للدفاع المدني، عبر حسابه الرسمي في منصة إكس : "إن الدفاع المدني في ينبع يخرج شخصين في حالة وفاة - رحمهما الله - إثر انهيار بئر عليهما أثناء أعمال حفر".
وتابع المديرية العامة للدفاع المدني، أنه تم استكمال الإجراءات اللازمة، عقب استخراج الشخصين- رحمهما الله-..

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