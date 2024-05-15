إصابة شخصين في حريق بمبنى بحي الخليل.. والدفاع المدني بالمدينة يتدخل..

أ أ

أعلن الدفاع المدني بالمدينة المنورة، عن إخماد حريق في مبنى بحي الخليل، نتج عنه إصابة شخصين.



وفاة شخصين في انهيار بئر:



وفاة شخصين في ينبع



وفي وقت سابق، باشرت فرق الدفاع المدني، حادثة وفاة شخصين إثر انهيار بئر عليهما أثناء أعمال حفر في ينبع.وقالت المديرية العامة للدفاع المدني، عبر حسابه الرسمي في منصة إكس : "إن الدفاع المدني في ينبع يخرج شخصين في حالة وفاة - رحمهما الله - إثر انهيار بئر عليهما أثناء أعمال حفر".وتابع المديرية العامة للدفاع المدني، أنه تم استكمال الإجراءات اللازمة، عقب استخراج الشخصين- رحمهما الله-..