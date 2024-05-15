الإطاحة بـ 3 باكستانيين متلبسين بآليات تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة

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ضبطت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة الشرقية 3 مقيمين من الجنسية الباكستانية مخالفين لنظام البيئة باستغلال الرواسب، يعملون على 3 آليات تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة.

وجرى تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم لجهة الاختصاص.



محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية:



محمية الملك سلمان الملكية:



منطقة مكة المكرمة:



منطقة حائل:



من ناحية أخرى، ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مخالفين لنظام البيئة لاستغلالهما الرواسب في محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية.وأوضحت القوات أنه تم ضبط معدتين تقوم بتجريف التربة يعمل عليها مقيمان من الجنسيتين السودانية واليمنية، وجرى تطبيق الإجراءات النظامية بحقهما.وفي وقت سابق، ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطناً مخالفاً لنظام البيئة لارتكابه مخالفة رعي 30 متناً من الإبل في مواقع محظور الرعي فيها في محمية الملك سلمان الملكية، مؤكدةً أن عقوبة رعي الإبل غرامة 500 ريال لكل متن.كما ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مقيمًا من الجنسية النجيرية مخالفًا لنظام البيئة لتلويثه البيئة والإضرار بالتربة بحرق مخلفات صناعية في منطقة مكة المكرمة.منطقة حائل:أيضا ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة لإشعاله النار في أراضي الغطاء النباتي في منطقة حائل، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه.‏التعاون مع الجهات المختصة:وأوضحت أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.