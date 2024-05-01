تحذير عاجل من قنصلية المملكة في دبي للمواطنين

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حثت القنصلية السعودية في دبي، المواطنين المتواجدين في دولة الإمارات العربية المتحدة على توخي الحذر، في ظل الحالة المطرية المرتقبة يومي الخميس والجمعة.

وقالت عبر حسابها في منصة "إكس:": نظرًا للحالة الجوية المطرية (في) دبي والإمارات الشمالية يومي الخميس والجمعة ٢-٣ مايو ٢٠٢٤م، فإنها تأمل من كافة المواطنين والمواطنات اتخاذ الحيطة والحذر والالتزام بالتوصيات الصادرة من الجهات المختصة في الدولة".

ودعت في حالة الطوارئ إلى التواصل مع القنصليةعلى الأرقام التالية:

هاتف القنصلية: 0097143778300

هاتف شؤون السعوديين للحالات الطارئة: 00971504522258

البريد الإلكتروني للقنصلية: [email protected]

عنوان القنصلية: شارع السيف منطقة الحمرية دبي.

