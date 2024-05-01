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تحذير عاجل من قنصلية المملكة في دبي للمواطنين

قنصلية المملكة - دبي
قنصلية المملكة - دبي
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حثت القنصلية السعودية في دبي، المواطنين المتواجدين في دولة الإمارات العربية المتحدة على توخي الحذر، في ظل الحالة المطرية المرتقبة يومي الخميس والجمعة. اضافة اعلان
وقالت عبر حسابها في منصة "إكس:": نظرًا للحالة الجوية المطرية (في) دبي والإمارات الشمالية يومي الخميس والجمعة  ٢-٣  مايو  ٢٠٢٤م، فإنها تأمل من كافة المواطنين والمواطنات اتخاذ الحيطة والحذر والالتزام بالتوصيات الصادرة من الجهات المختصة في الدولة".
ودعت في حالة الطوارئ إلى التواصل مع القنصليةعلى الأرقام التالية:
هاتف القنصلية: 0097143778300
هاتف شؤون السعوديين للحالات الطارئة: 00971504522258
 البريد الإلكتروني للقنصلية: [email protected]  
عنوان القنصلية: شارع السيف منطقة الحمرية دبي.

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