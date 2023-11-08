الأربعاء، 24 ربيع الثاني 1445 ، 08 نوفمبر 2023

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أخبار السعودية.. الدعم السكني للأعزب في هذه الحالات وتطوير عاجل لخدمة تجديد جواز السفر

أخبار السعودية
أخبار السعودية
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تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الأربعاء، حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا، والتي جاء أبرزها كالتالي:اضافة اعلان

حملة التبرعات الشعبية للفلسطينيين تتجاوز 415 مليون ريال
سجّلت تبرّعات "الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة"، أكثر من 415 مليون ريال في يومها السادس منذ انطلاقها.

37 في ينبع.. درجات الحرارة المسجلة اليوم بالمملكة


أعلن المركز الوطني للأرصاد اليوم الأربعاء، أنه سجل انخفاَضًا ملحوظًا لدرجات الحرارة على معظم أنحاء ومناطق المملكة.

التقلبات الجوية تدفع"تعليم مكة" لتعليق الدراسة المسائية
لنت إدارة تعليم مكة المكرمة تعليق الدراسة الحضورية، اليوم، في جميع المدارس المسائية للطلبة بالعاصمة المقدسة، ومحافظات الجموم والكامل.

منح الدعم السكني للأعزب دون اشترط الزواج في هذه الحالات
كشف برنامج سكني عن حالتين فقط يُسمح فيهما للأعزب بالحصول على الدعم السكني.

بهذه الطريقة.. يتم إضافة الأبناء في حساب المواطن في حال زواج الأم
أجاب حساب خدمة المستفيدين على استفسار بشأن، كيفية إضافة الأولاد في حساب المواطن، حالة زواج الأم.

عبر "أبشر".. تعرف على تطوير خدمة تجديد الجواز بشكلها الجديد
أعلنت وزارة الداخلية، أنه سعيًا إلى تجربة مستخدم مميّزة، فقد تم تطوير خدمة تجديد الجواز بشكلها الجديد، عبر منصة "أبشر".

حظر العمولات والمنفعة على موظفي الولاية على أموال القاصرين
حظرت الهيئة العامة للولاية على موظفيها والأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية الذين تعاقدت معهم الهيئة، قبول أي عمولة، أو فائدة، أو منفعة بشكل مباشر أو غير مباشر.

ديوان المظالم يفتح بات التقديم في برنامج "التدريب التعاوني"
يعلن ديوان المظالم عن موعد بدء التقديم في برنامج (التدريب التعاوني) عبر (منصة خبير الرقمية)، لطلاب وطالبات الجامعات والكليات ومعهد الإدارة العامة.

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خبير طقس يُحذر ويتوقع انخفاض في الحرارة على معظم المناطق

حملة التبرعات الشعبية للفلسطينيين تتجاوز 415 مليون ريال

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