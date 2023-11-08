أخبار السعودية.. الدعم السكني للأعزب في هذه الحالات وتطوير عاجل لخدمة تجديد جواز السفر

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تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الأربعاء، حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا، والتي جاء أبرزها كالتالي: اضافة اعلان



حملة التبرعات الشعبية للفلسطينيين تتجاوز 415 مليون ريال

سجّلت تبرّعات "الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة"، أكثر من 415 مليون ريال في يومها السادس منذ انطلاقها.





أعلن المركز الوطني للأرصاد اليوم الأربعاء، أنه سجل انخفاَضًا ملحوظًا لدرجات الحرارة على معظم أنحاء ومناطق المملكة.لنت إدارة تعليم مكة المكرمة تعليق الدراسة الحضورية، اليوم، في جميع المدارس المسائية للطلبة بالعاصمة المقدسة، ومحافظات الجموم والكامل.كشف برنامج سكني عن حالتين فقط يُسمح فيهما للأعزب بالحصول على الدعم السكني.أجاب حساب خدمة المستفيدين على استفسار بشأن، كيفية إضافة الأولاد في حساب المواطن، حالة زواج الأم.أعلنت وزارة الداخلية، أنه سعيًا إلى تجربة مستخدم مميّزة، فقد تم تطوير خدمة تجديد الجواز بشكلها الجديد، عبر منصة "أبشر".حظرت الهيئة العامة للولاية على موظفيها والأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية الذين تعاقدت معهم الهيئة، قبول أي عمولة، أو فائدة، أو منفعة بشكل مباشر أو غير مباشر.يعلن ديوان المظالم عن موعد بدء التقديم في برنامج (التدريب التعاوني) عبر (منصة خبير الرقمية)، لطلاب وطالبات الجامعات والكليات ومعهد الإدارة العامة.